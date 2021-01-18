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盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

(2021-01-18 17:52:39)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

网红虽然不是传统意义上的明星，但一些网红的知名度却不输一线明星呢。李佳琦等网红的人生经历也挺励志的。一些网红嫁得也不错，方媛成了天王嫂。不过也有网红离婚了。下面我们来盘点近年来离婚的八大网红，看看谁最让人惋惜？

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

1、林珊珊

近日网红林珊珊对外宣布了离婚的消息。林珊珊是初代网红，没想到她何金白川也没能逃过七年之痒。大白比林珊珊小5岁，从两人的博文来看，他们是和平分手的。林珊珊离婚的事也上了热搜。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

2、王柠萌

网红王柠萌离婚的事也曾引发热议。王柠萌是雪梨家的模特，她长相甜美。王柠萌是在去年离婚的，她离婚的时候才20岁，但是她和前夫却已经生有一个孩子了。王柠萌表示离婚了，一个人也要好好生活。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

3、韩安冉

网红韩安冉的感情状况也蛮有话题度的。韩安冉上过综艺节目《变形计》。韩安冉和她的前夫小猪都是知名度颇高的网红，两人曾在一年内闪婚闪离。韩安冉和小猪生有一个女儿。韩安冉还不满22岁呢。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

4、lu一丝

lu一丝也是一位网红博主，她是在2018年结婚的，当时她曾直播婚礼。2019年12月lu一丝宣布与葛成离婚。据报道，男方曾在lu一丝怀孕的时候勾搭别的女人。葛成净身出户，lu一丝离婚后独自抚养女儿。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

5、沉珂

网红沉珂离婚的事情也曾上热搜。沉珂是一位80后，她被视为初代网红。沉珂的人生经历很丰富，她还曾被传疑似自杀去世了。沉珂的前夫是一位富二代，据报道，他和沉珂生有一儿一女。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

6、娇娇

娇娇是本山传媒旗下的艺人，她自曝离婚的事情也引发热议。娇娇的直播带货能力挺强的，她自曝说已经是两个孩子的妈了，但跟孩子她爸离婚了。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

7、水泥妹

还记得那位每天扛一百斤水泥的水泥妹吗？她和水泥哥已经离婚了。据报道，两人离婚的原因疑似跟水泥妹红了以后挣钱多，两人在事业上的差距大有关。

盘点近年来离婚的八大网红，谁最让人惋惜？

8、帅蛋

帅蛋是某直播平台上小有名气的网红，他和老婆恋爱12年才结婚的，但是才办完婚礼没多久，帅蛋就被曝离婚了。一些网友评论说他刚走红就离婚了。


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