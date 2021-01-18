提到内地娱乐圈的演员，很多观众都会与演技挂钩。只有演技好的人，才能被称为演员。但近几年，越来越多的人开始走起了演员路线，甚至偶像选秀出道的艺人，也转行做起了演员。有的靠实力和作品逆袭了，但也有一部分演技确实让人尴尬到出戏。今天我们就来盘点一下被吐槽不适合做演员的八大明星，看看都有谁，又有谁逆袭成功了。

1、金子涵

从《青春有你2》出道的金子涵，她这一年的发展非常好，参加了很多综艺。最近在《我就是演员》上却翻车了，演技太尴尬被郝蕾评价不适合做演员，回去做唱跳吧。

2、杨紫

《家有儿女》的热播让杨紫从小就在全国走红，但走红后她却被宋丹丹吐槽不适合做演员。因为杨紫的颜值并不是很出色，宋丹丹不建议其做演员，而杨紫凭借着几部作品成为了内地实力派的小花。

3、沈月

内地新生代小花也曾被吐槽过不适合当演员，在《致我们单纯的小美好》走红之前，她因为身材和身高的原因，被导演评价不适合当女演员。但凭借着自身的能力，沈月现在的影视资源一部接一部。

4、金莎

因为参加《乘风破浪的姐姐》翻红的金莎，今年事业发展顺风顺水。最近她因为被章子怡吐槽不适合当演员，再次受到很大的关注。金莎这几年其实一直没少演戏，演技其实并不算太差，只不过缺少一部代表作。

5、鞠婧祎

有着四千年美女之称的鞠婧祎，这几年的影视资源没有断过。但她的演技实在让人看不下去，因为偶像包袱太重，被网友吐槽不适合当演员。

6、李汶翰

李汶翰接连参加了两档演技类的综艺，但在每一档综艺上的表现都不好。唱跳偶像出身的他，因为发展受阻，开始转向演员，但却被吐槽演员这条路不适合他。

7、张铎

相信很多人经常在电影里看到张铎的身影，他参与的作品都是大制作。演技也受大导演的肯定，但最初在他进这行发展时，因为太丑被质疑不适合当演员，从龙套到影帝，他花了10年的时间。

8、黄晓明

黄晓明这几年因为出演了几部不错的影视作品，成功挽回了口碑。但在他最初进这行之前，他老师评价他是快漂亮的木头，不适合当演员。经过演技的打磨，黄晓明才站稳了脚跟。



