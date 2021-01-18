主旋律题材的影视剧也不乏好剧，正在热播的扶贫剧《山海情》就挺好看的。《山海情》虽然是一部扶贫剧，但是它的演员阵容却很强大，黄轩、张嘉益等明星都有参演这部剧。下面我们来盘点《山海情》中的八大美女演员，看看你最喜欢谁？

1、姚晨

姚晨在《山海情》中饰演吴月娟，剧照吴月娟是一位扶贫女干部。吴月娟给人感觉蛮有气场的，很多网友都是姚晨的演技很棒，虽然演的不是女一号，但姚晨依然很用心的在演好戏。

2、闫妮

闫妮这次在剧中饰演杨县长，这部剧开拍前，闫妮曾专门到西北农村体验生活。闫妮在剧中的造型并不时尚，反而有点显老，但很多观众说闫妮演出了基层干部的样子，她的演技带人入戏。

3、热依扎

热依扎虽然不是很红，但她演过多个让人印象深刻的角色，比如《甄嬛传》中的宁嫔，《长安十二时辰》中的檀棋。热依扎这次在《山海情》中饰演李水花，剧中李水花是一位坚强的女子，热依扎的演技也获赞了。

4、黄尧

90后美女黄尧毕业于中央戏剧学院，她进入演艺圈才4年，但她获得过最佳新人奖等奖项。黄尧是很有潜力的女演员，她这次在剧中演白麦苗。白麦苗勇敢开朗，她后来成了女商人。

5、郎月婷

郎月婷是很有气质的美女，她演过《刀尖》、《相亲相爱》等影视剧。郎月婷在《山海情》中饰演马秋红，剧中马秋红是一位单亲妈妈。郎月婷在剧中的造型也很接地气。

6、邹元清

《山海情》中隐藏着一位星二代呢，她就是闫妮的独生女邹元清。邹元清再度和妈妈合演影视剧，她在《山海情》中饰演马得花。你觉得闫妮女儿的演技如何呢？

7、周放

还记得《大江大河》中的程开颜吗?程开颜的扮演者周放这次在《山海情》中饰演杨明珍。剧中杨明珍是一位车间主任。周放在这部剧中的戏份不太多。周放也林更新是同学。

8、王莎莎

王莎莎曾和姚晨等人合演过《武林外传》，童星出身的她如今不是很红。王莎莎这次在《山海情》中饰演秀儿。剧中秀儿是一位早婚的妇女，感觉王莎莎的演技还是不错的。戏外王莎莎还未婚。



