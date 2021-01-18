加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,303,266
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

(2021-01-18 10:34:25)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今网红越来越多，不少网红的粉丝量甚至比三四线艺人的活跃度还要高。他们的一举一动也能在网上引起很大的反响，今天凌晨，刚过完30岁生日的林珊珊宣布了与丈夫大白离婚的消息。从两个人的官宣文案中，可以看出是和平分手，并表示不会影响到双方的事业。

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

林珊珊在网红圈非常出名，她是雪梨的好友兼合伙人。每年的收入都在几千万以上，林珊珊所在的圈子不是顶流就是富二代。前段时间，王思聪过生日时，林珊珊还受邀出席，两个人还在游艇上合影，关系看起来十分不错。去年，王思聪还空降过林珊珊的直播间，支持她带货。

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

林珊珊和大白也有过一段很出圈的黑历史，当时林珊珊让金白川假扮韩国人，靠这个在网上圈粉。但有一次因为金白川喝醉了，暴露了他东北人的属性，之后两个人还曾公开做出了道歉。金白川婚后的事业远不及林珊珊，有评论也曾说他吃软饭。

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

这一年多，两个人的互动越来越少，几乎不提及彼此。其实早从去年开始，就曾传出林珊珊与大白离婚的消息，但一直没有得到双方的回应。大白比林珊珊小5岁，两个人在一起已经7年了，结婚4年，婚后的生活也十分幸福，还经常在网上晒恩爱照。这次离婚，不少人觉得可能是因为聚少离多造成的，事业的差距也越来越大。

遭遇“七年之痒”？揭秘30岁网红林珊珊与小5岁老公离婚真实内幕

现在林珊珊与金白川官宣了离婚，两个人之前没有撕逼和争吵。对于林珊珊来说，这并不是一件坏事，毕竟她现在的能力也不需要别人来养她，自己就已经是一个小富婆了。


我的更多文章：
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有