如今网红越来越多，不少网红的粉丝量甚至比三四线艺人的活跃度还要高。他们的一举一动也能在网上引起很大的反响，今天凌晨，刚过完30岁生日的林珊珊宣布了与丈夫大白离婚的消息。从两个人的官宣文案中，可以看出是和平分手，并表示不会影响到双方的事业。

林珊珊在网红圈非常出名，她是雪梨的好友兼合伙人。每年的收入都在几千万以上，林珊珊所在的圈子不是顶流就是富二代。前段时间，王思聪过生日时，林珊珊还受邀出席，两个人还在游艇上合影，关系看起来十分不错。去年，王思聪还空降过林珊珊的直播间，支持她带货。

林珊珊和大白也有过一段很出圈的黑历史，当时林珊珊让金白川假扮韩国人，靠这个在网上圈粉。但有一次因为金白川喝醉了，暴露了他东北人的属性，之后两个人还曾公开做出了道歉。金白川婚后的事业远不及林珊珊，有评论也曾说他吃软饭。

这一年多，两个人的互动越来越少，几乎不提及彼此。其实早从去年开始，就曾传出林珊珊与大白离婚的消息，但一直没有得到双方的回应。大白比林珊珊小5岁，两个人在一起已经7年了，结婚4年，婚后的生活也十分幸福，还经常在网上晒恩爱照。这次离婚，不少人觉得可能是因为聚少离多造成的，事业的差距也越来越大。

现在林珊珊与金白川官宣了离婚，两个人之前没有撕逼和争吵。对于林珊珊来说，这并不是一件坏事，毕竟她现在的能力也不需要别人来养她，自己就已经是一个小富婆了。



