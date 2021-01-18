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2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

(2021-01-18 09:22:05)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年是非常艰难的一年，明星自杀的新闻也是接踵而来。近几年，娱乐圈的竞争越来越激烈，很多娱乐明星精神上承受着巨大的压力，内心的焦虑无法排解。有的明星患上了抑郁症，而有的明星选择自杀来逃避现实。这让一直热爱他们的粉丝难以接受，悲痛不已。下面我们就来盘点2020年自杀去世的10大明星，看看谁最让人惋惜？

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

1、竹内结子

“日剧女王”竹内结子于2020年9月27号凌晨被丈夫中林大树发现在家中自杀身亡，发现当时已无呼吸心跳，送医抢救依然宣告不治，享年40岁，突如其来的死讯让家人、好友及粉丝无限伤痛。竹内结子生子后2019年结婚生下一子，疑似罹患产后忧郁。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

2、芦名星

2020年9月14日，日本女演员芦名星被哥哥发现在新宿的家中去世，年仅36岁。1983年出生的芦名星是以模特身份出道的，尽管在日本算不上一线明星，但是在荧屏上的她塑造的形象也都很被观众认可。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

3、滨崎玛丽亚

2020年8月28日，日本女星滨崎玛丽亚被发现在家中自杀去世，年仅23岁。有网友质疑滨崎麻莉亚可能死于网络暴力，被网络恶意的言论攻击，侮辱其人格尊严，导致滨崎麻莉亚不堪重负最后自杀。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

4、木村花

22岁的木村花在2020年5月23日在东京的家中自杀身亡，而且在家中还留下了木村花给母亲的一份遗书。木村花在参加真人秀节目《双层公寓》的时候，与另外一名嘉宾出现了冲突，在网络上遭受到了很多的暴力言语，难堪重负的木村花最终选择用有毒气体自杀。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

5、吴仁惠

2020年9月14日，韩国女星吴仁惠被发现在家中昏迷，送医进行心肺复苏术抢救，虽然恢复了呼吸和脉搏，但最终无力回天不治身亡。尸检后确认吴仁惠系自杀身亡，透过监控录像没有发现他杀疑点，在吴仁惠身上没有发现由淤痕引起的可疑淤伤特征，属于个人极端行为。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

6、高友敏

2020年7月31日，韩国排球女运动员高友敏被发现在家中自杀身亡，年仅25岁。由于在警察的调查中已经排除了他杀的可能性，所以大家对于她自杀的原因猜测纷纷，最大的可能性是近期高友敏在队内的表现并不如意，所以受到了很多网民的恶意攻击以及辱骂。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

7、朴智善

朴智善2020年11月2日被父亲发现和母亲双双在家中自杀去世。朴智善在2007年通过KBS演艺大赏第22届女子笑星部分新人奖出道。曾出演过《搞笑演唱会》，《happy together3》，《喜剧明星》等多个综艺节目。平日总是给大家制造快乐，带来欢乐的明星，最终却以如此悲凉的方式结束自己生命，让人唏嘘。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

8、三浦春马

2020年7月18日，男演员三浦春马在日本东京的家中自杀去世，年仅30岁。据悉，本来当天他要参加活动的，但是工作人员迟迟等不到他，到家中一看，才在衣橱内发现他的遗体和遗书。原因也与长期的工作压力，和没有得到来自家人的关爱有关。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

9、藤木孝

2020年9月20日，日本资深男星藤木孝被发现在家中自杀去世，享年80岁。藤木孝作为一个在歌舞方面很有实力的乡村歌手出现了，当时，他也被命名为妞妞舞者，他结束了演唱成功的职业生涯，进入戏剧圈。藤木孝在遗书中说以后不会当演员。

2020年自杀去世的10大明星，每一位都让人十分惋惜

10、本杰明·基奥

2020年7月13日，美国已故传奇摇滚歌手“猫王”埃尔维斯·普雷斯利的外孙本杰明·基奥自杀去世，年仅27岁。他是最像猫王的一个外孙，他的母亲丽莎相当难过。本杰明也有一些音乐天分，曾经与环球音乐签下500万美金的唱片合约。

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