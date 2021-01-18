娱乐圈有不少星二代是在离异家庭长大的，邹元清也是如此。邹元清是闫妮的爱女。近日，邹元清的毕业照在网上曝光了。邹元清之前在中央戏剧学院就读，她和女演员任敏是同学。身穿学士服的邹元清年轻又有活力，还带有文艺气息。

邹元清长大了。一些网友觉得邹元清和她的妈妈长得挺像的，她继承了妈妈的美貌。近段时间，闫妮母女因为电视剧《山海情》受到了更多关注。这是一部扶贫励志剧，闫妮在剧中演女主角。而邹元清演的是配角马得花。

为了让女儿演好这个角色，闫妮在这部剧开拍前，曾带女儿到农村体验生活，该让女儿撰写人物分析。看得出来，闫妮对女儿的要求还是比较严格的。其实闫妮母女不是第一次在影视剧中合体了，她们还合演过电影《我是你妈》。

闫妮是实力派演员，近些年她作品不断，她还连续两年上了央视春晚。邹元清也已经进入演艺圈发展了，她演的第一部电影是《秘果》，这部影片的女一号事欧阳娜娜。邹元清曾到国外求学，她演过的影视剧并不多，但她获得过表演艺术协会颁发的新人奖。

但邹元清毕竟是一位新人，她的演技是存在争议的。去年邹元清上了综艺节目《演员请就位》第二季，她在节目中的表演引发热议。当时评委赵薇对邹元清的表演提出了犀利的批评，知名导演陈凯歌也吐槽她的演技不在线。

面对质疑，闫妮力挺女儿，让她坚持做自己。闫妮和邹元清之间的母女情还是比较深厚的。闫妮离婚16年一直没有再婚，邹元清曾说妈妈很孤独，想要陪着妈妈。感觉闫妮也在用行动提携自己的女儿。邹元清才23岁，她的成长还有很多的路要走。你看好她吗？



