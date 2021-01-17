娱乐圈里有很多丁克家庭，他们没有生育孩子，但是却丝毫不影响到夫妻的感情，今天要说的这位也是没有子女，他就是孙松。说到他的名字可能很多人都不知道，但是他的脸孔想必你不会陌生，像《渴望》、《青年刘伯承》以及《憨媳当家》等都是很受观众喜欢的作品。

说起他主演的《渴望》，那可是90年代的经典电视剧，在当时，这部剧拿下了金鹰奖、飞天奖优秀电视剧等奖项，也捧红了一众出演的演员，而孙松就是里面饰演“渣男”之称的王沪生。

而说到他与这个角色的缘分，那还真不浅。本来当时导演是定了濮存晰，而为了拒绝孙松，导演特意安排他在一个下暴雨的下午来试戏，没想到他冒着大雨到了，看到他如此争取这个角色，导演也就让他出演了王沪生，没想到也正是因为如此，他凭借这个角色大火了起来。

虽然《渴望》这部剧的反响很大，但是他之后出演的一些剧却没有像《渴望》那样出众，所以他在娱乐圈里也一直处于默默无闻的地步。虽然如此，但是他还是收获了美满的婚姻。

小他10岁的妻子侯继林也是一名演员，两人的认识是因为侯继林来面试，正好孙松也在那个剧组里试戏，而侯继林的可爱与单纯吸引了孙松，于是他对她进行了热情的追求。别看孙松在戏里饰演的是一个渣男的，但是戏外的他可是有名的情种。

他们在一起后，侯继林到外地去拍戏，孙松也是一天一个电话，在生活中孙松也是一位十分细心的丈夫，知道侯继林粗心大意，便在家门口的鞋柜上写了一个纸条：出门之前关火关煤气关灯，再去看一遍！而且晚上睡觉前也要问她电源什么的关了没有，即使侯继林回答说关了，他还是不放心地再次起身查看。

他们结婚后一起走过了风风雨雨的22年，却没有生育子女，之所以选择做丁克家庭，是因为他们两人觉得双方工作太忙了，有了孩子后也不能照顾好孩子，所以索性就做起了丁克。现在两人已经年过半百了，虽然没有孩子，但是一点也没有影响到两人的感情。

希望两个人以后也可以恩爱如初，毕竟在娱乐圈这种大染缸里面，能拥有一份真挚的感情，有一个能陪你走到底的人是很不容易的，祝福他们。



