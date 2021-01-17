娱乐圈是一个名利场，每年都会有大量的新人涌入。但资源有限，不少明星也有普通人的烦恼。因为人气流量不足，也属于没戏拍没节目可以上。很多艺人都曾红极一时，但也免不了没工作的情况，这样的艺人在娱乐圈非常多。今天我们就来盘点一下无戏可拍处于失业状态的十大明星，看看谁最让人同情？

1、李晟

李晟自出道资源就令人羡慕，出演了《新还珠格格》的小燕子一角，还演过琼瑶的《花非花雾非雾》，人气之前比赵丽颖还要高。但这几年结婚生子后，她已经很多年没拍过戏了，最近靠参加综艺节目刷存在感。

2、李湘

李湘曾是国内数一数二的女主持人，但嫁给王岳伦之后，事业上没有了往日的光辉。这几年连主持人的工作都接不到，无奈之下做起了直播。

3、陈乔恩

陈乔恩这一年除了因为恋情上上热搜外，在台湾完全属于失业的状态。因为疫情的原因，她来不了内地拍戏和接综艺，人气消耗的非常快。

4、高圆圆

高圆圆和赵又廷结婚后，事业就放缓了很多。去年虽然她频频上热搜，想要复出，但也只能零散接一些直播活动，至今为止，都没有接到戏拍。

5、于文文

于文文凭借着《前任攻略3》红极一时，由她演唱的主题曲现在都是网络红曲。这近一年，她几乎没有在公众面前露脸，存在感少了很多，也没有戏拍，还没有综艺上。

6、明道

明道曾是台湾娱乐圈的偶像剧男神，拍过《爱情魔法师》、《星苹果乐园》等。但因为转型不成功，直到现在都没有戏可拍。如今只能靠综艺和微商刷刷人气，挣些钱。

7、盛一伦

盛一伦这个名字几乎快在娱乐圈消失了，他因为《太子妃升职记》爆红。但红着红着，就没有人气了，也没有靠得住的作品。

8、樊少皇

樊少皇作为一名功夫明星，出演过不少香港电影。凭借《力王》红遍大江南北，但这几年他人气大跌，除了偶尔跑跑龙套，基本属于失业状态。

9、陈晓东

陈晓东曾是男神级的人物，凭借着出色的外表和音乐才华在华语乐坛有一席之地。这几年事业一直在走下坡路，从无人不知的大明星到如今销声匿迹。

10、霍建华

霍建华可以说是令粉丝们最惋惜的一个男演员了，他和胡歌属于同时期翻红的，但婚后事业越来越差。现在在家除了带带孩子，和朋友们聚聚餐外，没有任何的通告。