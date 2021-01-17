近日章子怡主演的《上阳赋》一上线就引发了网友们的热议，在这部剧里可是集合了很多的老戏骨，虽然章子怡一开始是以38高龄，饰演15岁的王儇而颇受争议，但是随着剧情的发展，她的表现也让人越来越入戏。不过和她相反的是，同样在演艺圈里可以说是老前辈的赵雅芝则没那么幸运，在剧里的表现让很多网友疯狂吐槽，甚至还有网友说道：没想到老牌艺人的演技也这么差。

在这部剧里，赵雅芝饰演的可是章子怡在剧里的母亲，也是长公主。而她与章子怡的同框却显得很像章子怡的奶奶，不仅如此，她的演技也让人觉得尴尬。念台词的时候一直摇头晃脑，让人觉得她仿佛是老年版的白娘子，一点也不像端庄大气的长公主，甚至还有网友调侃道：感觉赵雅芝下一句就要开始唱戏了。

说实话，赵雅芝作为一位老前辈，也塑造过很多经典的角色，像白娘子、冯程程等，但是这么多年来，她的演技却没有一点进步，甚至和剧里的一些老戏骨于和伟、惠英红搭戏时也显得逊色很久，更是经常出现口型和台词对不上的情况。

赵雅芝可以说是顶着光环入行的，她出身在一个富裕的家庭里，从小就无忧无虑，长大后顺利考上日本航空公司而成为一名空姐，还参加过“香港小姐”的选美，获得了第四名的好成绩。之后她辞去空姐职业而进入娱乐圈，很快便出演了自己的首部作品《乘风破浪》。

赵雅芝的演艺之路可以说是顺风顺水，1980年拍摄的《上海滩》让她迅速走红，从此便开启了自己的“大女主”之路。

之后更是出演了《新白娘子传奇》、《戏说乾隆》、《倚天屠龙记》等片，让她迅速红遍中国内地，积累了极高的人气。

不过她的婚姻就没有那么 顺利了， 她经历过两段婚姻，第一任丈夫是比她大10岁的医生黄汉伟，两人婚后生了两个儿子，因为聚少离多而导致两人最终离婚，为了争夺两个孩子的抚养权，赵雅芝也是费了不少力气。

她的第二段婚姻则幸福了不少，丈夫是同样做演员的黄锦燊，两人结婚后，也是很快有了个儿子，而且两个人至今也十分恩爱。

如今66岁的赵雅芝可以说是生活得十分幸福了，但是没想到因为出演《上阳赋》而暴露自己的短板，可能是一直以来赵雅芝都被神化了，所以出现了演技上的瑕疵时，就会导致很多观众觉得失望。你有在追《上阳赋》吗？有什么想法也可以在评论区里讨论一下。



