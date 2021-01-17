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2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

(2021-01-17 11:50:35)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年是十分魔幻的一年，这一年发生了很多让人意想不到的事情。生命短暂，人生无常，明天和意外不知道哪个先来到。对于娱乐圈来说，也有不少的男明星失去了生命。最年长者58岁，最年轻者才28岁，有人是因病去世，有人是自杀身亡，还有人是遭遇意外事故。下面我们就来盘点一下2020年不幸英年早逝的十大男明星，看看谁最让你惋惜？

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

1、黄鸿升：36岁

黄鸿升除了是一名演员，还是个非常著名的主持人，他主持的节目向来深受观众的喜爱，不过今年九月，黄鸿升在家中发生了意外，送院已经不治身亡，当时他才36岁，真可谓是英年早逝。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

2、刘宇：38岁

刘宇曾在《乡村爱情》中饰演技术员小宇，刘宇在2020年5月份的时候去世了，他也是猝死的，年仅38岁。刘宇的离开同样使人感到错愕，同时也提醒大家要多注意身体。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

3、曾伟权：58岁

11月14日，香港实力派演员曾伟权因患肺癌去世，享年58岁。曾伟权的戏路很宽，不管是反派还是忠厚老实的角色，他都拿捏的恰到好处。不少圈中好友都发文寄托哀思，可见其人缘非常好。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

4、李保国：58岁

演员李保国于2020年1月16日去世，享年58岁，算的上是英年早逝了。虽然圈内的名气不大，但是李保国却是国家二级演员，实力不容小觑，在很多影视剧中出演过丑角，他的去世实在是可惜。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

5、陈木胜：58岁

陈木胜是香港知名的导演，曾执导过《天若有情》、《三岔口》等，今年8月份因为患鼻癌晚期在香港病逝，享年58岁。在他的遗体告别仪式上，成龙、郭富城、甄子丹、张家辉等多位巨星现身哀悼。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

6、三浦春马：30岁

三浦春马是在2020年7月份的时候离世的，他也是自杀身亡的。而据报道，他的死疑似跟抑郁症有关。三浦春马的生命定格在了30岁，他生前并没有结婚。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

7、朴智勋：32岁

2020年5月11日，韩国男演员朴智勋因胃癌不幸去世，年仅32岁。他经过8个月的抗癌治疗，但令人遗憾的是，他还是在医院离世。而他的女友不离不弃，让人泪目。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

8、金正焕：28岁

2020年6月16日韩国男团成员金正焕意外去世，年仅28岁。金正焕是韩国偶像组合TopSecret的成员之一，在组合里担任主唱，实力还不错。对于他离世的原因，至今都没有公布。对于他的突然去世，粉丝们都表示不敢相信。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

9、苏尚特：34岁

印度演员苏尚特长相帅气，他曾被称为宝莱坞的颜值担当，遗憾的是他在6月份去世了。据报道，苏尚特也是自杀身亡的，享年34岁。苏尚特有颜值，也有演技，印度演艺圈从此少了他这样一位优秀的演员。

2020年不幸英年早逝的10大男星，每一位都让人十分惋惜

10、科比：41岁

2020年1月26日上午10点左右，NBA著名球星科比布莱恩特在美国加利福尼亚州坠机事故中身亡，年仅41岁。与科比同行的包括他13岁的女儿吉安娜玛丽亚。他的去世冲淡了很多中国人对于春节的喜悦，他的英年早逝令无数网友们扼腕叹息。


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