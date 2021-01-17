最近讨论度最高的话题非姚安娜宣布出道莫属了，她因为华为小公主的身份，一出道就备受热议。光是热搜一天都上了好几个，不少吃瓜群众看到姚安娜进入娱乐圈发展都表示不解。觉得好好的富二代放着家业不继承，要来娱乐圈发展。

从姚安娜出道闹出的动静来看，她在娱乐圈发展的想法并不是简单的闹着玩玩。出道当天，还发布了一支个人的纪录片，想要成就一番事业。但很多人不买账，觉得娱乐圈越来越被资本控制了，现在的娱乐圈快成了富二代的天下，不少明星靠着拼爹在娱乐圈拿到了很多普通家庭出身的艺人拿不到的资源。

之前被自己坑惨的仝卓，也出了名的拼爹。参加完《声如人心》后，资源甚至要比冠军都要好。当时不少人表示不解，直到一次直播中他自曝曾改过学籍，关于他继父的背景也被挖了出来。除了仝卓这样的拼爹行为，娱乐圈也快成了富二代的阵地。

去年，父母被曝出是老赖的周震南，自出道以来就有着少爷的称号。身上穿的都大品牌，还是限量款，每一样都价值不菲。在节目中也多次卖富二代的人设，但没想到父母的事件被曝出后，周震南事业受到了很大的影响，直到最近才开始活动。

和周震南情况类似的艺人，娱乐圈不在少数。像虞书欣和黄明昊，母亲也接连被老赖的风波，但事业没有受到太多的波动和影响。除了富二代，还有一些星二代天生自带话题。像黄磊的女儿多多，在网上的讨论度一直居高不下，最近更是有传多多要出道拍戏的新闻。

不论是富二代还是星二代，比普通的艺人在资源和资金上要多出很多优势。但娱乐圈也并非那么好混，毕竟观众不认这些所谓的称号，想要得到观众的认可，还是要有拿得出手的实力和作品。



