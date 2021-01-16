说起扶贫剧，不少人会觉得乡土气太足，在年轻观众群体中不受欢迎。其实并非都如此，最近的一部扶贫剧，就打破了大家的认知。最近热播的《山海情》引发了巨大的关注，不论是收视率还是口碑评分，都居高不下，剧中演员的演技也成为一大亮点。接下来我们就来盘点一下《山海情》中演技获赞的八大演员，看看你最喜欢谁？

1、黄轩

黄轩在《山海情》中饰演马德福一角，为了帮村里的人脱贫致富，一直奔赴在一线。他在剧中演起小人物来，丝毫没有违和感。

2、张嘉益

张嘉益在剧中饰演马喊水，是马德福的父亲。张嘉益的剧中虽然饰演的角色十分土气，但一举一动都让人分分钟代入，演技响当当。

3、闫妮

闫妮在剧中饰演县长，一口方言说的十分溜。虽然到目前为止，她的戏份并不多，但一开头她就直接把观众吸引到剧情中。

4、热依扎

热依扎在剧中的表现可以说十分精彩，虽然这几年她也有绯闻传出，但没想到她的演技如此出色。在剧中饰演水花一角，将一个农村妇女形象演绎的淋漓尽致。

5、王莎莎

童星出道的王莎莎，因为长相的原因，戏路比同样是童星的杨紫窄了很多。但演技毫无挑剔，在《山海情》中饰演秀儿，是一个单身母亲，但看起来完全不让人出戏。

6、尤勇

尤勇之前曾饰演过很多的干部和警察，但在《山海情》中饰演老百姓李大有。和黄轩、张嘉益演起对手戏，十分精彩，让人看不够。

7、姚晨

姚晨在剧中饰演吴月娟，戏份并不多，但一口福建放言令人印象深刻。人物形象也十分符合，演技更没的说。

8、郭京飞

郭京飞在剧中饰演一名扶贫干部，一出场，演技就把黄轩碾压了。他一口福建口音，自带喜感，令人看完之后，直呼要二刷，角色感满满。