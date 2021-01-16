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江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

(2021-01-16 13:43:56)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

对于演员来说，证明自己人气的其中一种方式就是影视资源。越是人气和话题度高的，影视资源一部接一部的拍，像杨幂、迪丽热巴、杨紫等。粉丝对于偶像的事业也会操心，尤其是对于长久不拍戏的演员。最近江疏影的粉丝因为她400多天没进组，表示了不满。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

之后，江疏影发了一个表情包回应了粉丝不进组的评论，表情包里的动图除了老娘就是不进组的字之外，还配了一个一脚踢飞的动作。不少网友看到后，表示江疏影这时飘了吗，竟然公开怼粉丝了，难道她是要卖更值得饿人设了。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

因为这个表情包的影响比较大，随后江疏影就秒删了。但删除之后，她并未再对此事作出回应。其实，江疏影去年的两部剧《清平乐》和《三十而已》都备受关注，也算是出圈的好作品。不过她没有乘胜出击，而选择了休息，难怪粉丝会替她着急。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

江疏影自出道以来，关于她身上的争议就没有断过。一出道就顶着胡歌前女友的身份，备受关注，这几年虽然出演了不少热门电视剧，但在剧中的人设都不算讨巧，不少网友和粉丝吐槽其不会挑剧本。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

在江疏影不进组的事件出来之前，江疏影团队还曾被曝出离职率太高。除了工作上有一点失误会被开除外，对于本科生也会无端开除，现在只招研究生。这个事情曾引发了一定的热议，觉得存在歧视。江疏影本人出来回应，开玩笑称自己要转行搞科研。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

仔细观察下来，江疏影这段时间确实开始走起了耿直的人设。之前在某综艺节目中，被节目嘉宾问起杨迪的三个缺点是，她不假思索说了眉毛短、嘴大、皮肤黑，当时杨迪脸上十分尴尬。之后说周深肢体不协调，她一系列耿直口快的发言令现场嘉宾多次尴尬。

江疏影回应粉丝“老娘就是不进组”！看看她这些年引发多少非议？

之前她还因为在某次活动上，和同剧组的演员杨玏举止过度亲密，令不少人怀疑她对杨玏有好感。甚至在活动时，江疏影还站在毛晓彤和杨玏中间，直到主持人叫她是，她才不情不愿的换位置，这些都让人表示无语。

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