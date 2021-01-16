2020年是脱贫攻坚的最后一年，除了不少明星加入到脱贫的行动中来。除此之外，电视荧屏上也热闹了很多，出现了很多关于扶贫的电视剧。不少人提及扶贫剧，以为乡土味十足，不太适合年轻人看。但这样的观点太片面了，这几部扶贫剧因为内容非常好，演员阵容豪华，看点多多。

1、《江山如此多娇》

《江山如此多娇》是由罗晋和袁姗姗主演的扶贫剧，通过真实的故事改编。是在湖南实地采景拍摄的，这部剧从布景到内容都很符合现实，剧情不拖沓。

2、《山海情》

《山海情》在脱贫剧中的热度可以说首屈一指，这部剧聚集了黄轩、张嘉译、闫妮、黄觉、姚晨等一众实力派演员。剧情出彩，人物演技在线，画面十分真实，收视率居高不下。

3、《石头开花》

《石头开花》虽然已经收官，但还是给不少人留下了深刻的印象。也是根据真实的事件改编而来，观众看完感慨不少故事就像发生在自己身边。

4、《最美的乡村》

《最美的乡村》是脱贫攻坚的重点剧目之一，通过电视剧聚焦社会的变迁。把农村的扶贫细节通过电视剧全面的展现了出来，口碑和收视均取得不错的效果、

5、《一个都不能少》

《一个都不能少》讲述了西部某个乡村的脱贫致富的故事，真实且贴近生活。剧中的主创还多次去到甘肃、陕西、贵州、云南等地体验生活，出来的效果也非常好。

6、《花繁叶茂》

《花繁叶茂》是在央视播出的一部扶贫剧，在某网上的评分高达9.4分。讲述的是偏远地区几个村从贫穷到小康的变化，在央视和网站播出数据一路走高，令不少人看完表示上头。

7、《金色索玛花》

《金色索玛花》是关于凉山彝区的一部脱贫攻坚局，讲的是一个小村庄的脱贫故事。不过相比于其它的脱贫剧，这部剧时以女性的视角进行拍摄。

8、《枫叶红了》

《枫叶红了》是在央视播出的一部脱贫剧，讲述的是科尔沁草原上的脱贫攻坚故事。虽然剧情的主线比较普通，但因为贴心现实，让不少观众称赞。



