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2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

(2021-01-16 10:32:42)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

不久前，《巴啦啦小魔仙》中的美琪走了，年仅25岁。年轻的生命就这样逝去了，孙侨潞的离开留给家人的是无尽的伤痛。回首过去的一年，吃瓜群众也见证了不少悲欢离合。在过去的一年里，有多位女明星离我们而去，有的甚至是英年早逝。有人是因病去世，有人是遭遇车祸，有人是自杀身亡。最年长者44岁，最年轻者才22岁。下面我们一起来回顾2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　1、刘真：44岁

　　刘真是在2020年3月22日因病去世的，享年44岁。刘真生前被称为国标舞女王，她在医院被抢救33天离开了。刘真离开了老公和女儿，刘真的女儿才5岁。爱妻的离开对辛龙打击很大。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　2、蔡亚臻：37岁

　　2020年10月28日，知名童星蔡亚臻当天遭遇车祸身亡。蔡亚臻现年37岁，在小时候曾经以“糖糖”为艺名出道，活跃在戏剧和广告中。当天蔡亚臻在和老公一起等红灯时，后面的一辆厢式货车追尾，蔡亚臻意外卷入车底当场死亡。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　3、李楠：39岁

　　话剧演员李楠在2020年5月7日因病去世，享年39岁。李楠毕业于中国戏曲学院表演系，进入国家话剧院开始演员生涯，曾出演《兰陵王》、《罗密欧与朱丽叶》《大宅门》等话剧作品，以及《蜗牛行动》《案发现场》等影视剧。她生前也曾积极与病魔抗争，可惜没能敌过病魔。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　4、吴仁惠：36岁

　　36岁的吴仁惠是韩国的知名女艺人，曾出演过《我身边的犯罪》、《家庭的荣誉5》等。去年9月14日，被发现在家中自杀后昏迷，送去医院时已经没有了心跳。吴仁惠生前两天曾上传视频，当中出现了诡异画面，也在韩网引起热烈讨论。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　5、高秀贞25岁

　　2月7日，韩国娱乐圈新生代的女演员高秀贞因为脑部患有肿瘤，不幸去世，年仅25岁。她曾在大热剧《鬼怪》中有不错的表现，之后还因为《所罗门的伪证》备受关注，人气正在上升中，但没想到她英年早逝。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　6、竹内结子：40岁

　　2020年9月27日，日本女星竹内结子被发现陈尸家中，享年40岁。据报道，竹内结子疑似是因抑郁症自杀的。竹内结子离开的时候，她二胎所生的儿子还不满1岁。竹内结子的离开让人感到惋惜。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　7、滨崎玛丽亚：23岁

　　2020年8月28日，日本女星滨崎玛丽亚被发现在家中去世，年仅23岁。因为现场没有被发现他杀的痕迹，被判定为自杀。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　8、木村花：22岁

　　木村花在2020年5月23日的时候在东京的家中自杀身亡，而且在家中还留下了木村花给母亲的一份遗书。在出演恋爱真人秀《双层公寓》之后，木村花长期遭遇网络暴力，甚至连母亲也被波及，如今她结束才22年的人生。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

　　9、津野米咲：29岁

　　津野米咲在2020年10月18日的时候被发现在家中去世，她被指是自杀身亡的。津野米咲是很有才华的歌手，很多人表示没想到她会以这样的方式离开。津野米咲去世的时候才29岁。

　　2020年不幸英年早逝的10大美女明星，每一位都让人十分惋惜

10、芦名星：36岁

　　芦名星是在2020年9月14日的时候被发现在家中去世的。据报道，她也是自杀身亡的，享年36岁。1983年出生的芦名星是以模特身份出道的，尽管在日本算不上一线明星，但是在荧屏上的她塑造的形象也都很被观众认可。

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