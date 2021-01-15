罗晋主演的电视剧《江山如此多娇》正在热播，这部剧是一部扶贫题材剧，旨在展现脱贫攻坚战中的青春力量。显然这部剧传递的是正能量。这部剧的收视率破1了，看来很多蛮多观众爱看这部剧的。下面我们来盘点一下《江山如此多娇》中的六大美女，你最喜欢哪位？

1、袁姗姗

近日，袁姗姗凭借哭戏上了热搜。袁姗姗这次在《江山如此多娇》中饰演女主角沙鸥。剧中沙鸥要离开村子了，村民为她点亮了篝火，沙鸥感动到哭。很多网友评论说袁姗姗的哭戏给人感觉很真实，代入感很强。

2、沈梦辰

美女主播沈梦辰是湖南妹子，她这次在《江山如此多娇》中饰演喜妹。剧中喜妹是一位土家族姑娘，沈梦辰本人也是土家族姑娘。沈梦辰说她演的喜妹是湘西版“李子柒”。沈梦辰蛮适合演这个角色的。

3、李倩

李倩16岁开始演戏，近两年她的作品挺多的。去年她凭借《我喜欢你》、《我是余欢水》这两部剧受到了更多关注。李倩这次在《江山如此多娇》中饰演田惠。李倩将近37岁了，但戏外她还未婚。

4、刘一莹

刘一莹是一位80后美女，她毕业于北京电影学院。刘一莹演过《人命关天》、《马向阳下乡记》等影视剧，但是没红。《江山如此多娇》也是一部乡村题材剧，刘一莹在剧中演白百灵。

5、范湉湉

好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。范湉湉就是那种很有个性的艺人，她上过《奇葩说》、《欢乐喜剧人》等综艺节目，她还演过《我是余欢水》等影视剧。范湉湉这次在新剧中演龙冬花。

6、王思懿

王思懿原名颜歌，1999年出生于四川，北京电影学院2018级学生，天娱传媒艺人，她在电视剧《艳势番之新青年》中饰演晴儿。王思懿在这部剧中饰演廖竞男，一个非常懂事的女孩。



