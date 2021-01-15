TVB的电影和电视剧曾经占据了半壁江山，在上世纪七八十年代时期，非常火。不论是作品，还是演员的实力都是公认的好。但这几年TVB的盛世不再，不少TVB艺人开始往内地发展。近日香港娱记曝出TVB已经有600多名明星事业了，很多演员因为疫情没有戏拍。

除了一线艺人在TVB每个月能拿到四五位数的月薪外，很多不出名的三线以下的艺人基本工资连500都不到。不少演员开始往内地来发展，马国明曾在接受采访时表示，内地拍戏一个月的工资等于在香港做半年。这么多香港艺人来内地，那内地演员的情况是怎么样的？

其实，内地娱乐圈的演员也不好过。疫情的冲击，导致很多影视制作公司倒闭，资本大量撤资。很多演员都没有戏拍，开始转去参加综艺节目，像明道、周一围、任素汐等。大家都知道，内地娱乐圈每年都会有很多新人涌入，在流量至上的时代，不少影视作品都会选择像杨幂、迪丽热巴、杨洋等流量艺人。

而不少的腰部演员，在没有知名度之前，只能等着被挑选。像这几年走红的郭京飞和周一围，他们在走红之前，很少有剧可以拍，角色也都是无关紧要的。走红之后，一部作品接着一部。不少演员为了能接到戏，不惜自降片酬。也有的为了能够拿到一个角色，想办法提高演技。

尤其是年龄在30岁以上的女演员，生存环境更是艰难。到了30岁、40岁之后，他们的选择性就更少了，能出演的基本都是妈妈类的角色。不管演技多好，她们都不会成为第一选择。之前女星王媛可在接受采访时表示自己曾11个月无戏拍，只能每天对着镜子表演。杨蓉和海清都曾在公开场合发声，希望多给大龄女演员一些机会。

除了线上的演员，内地群演的生存环境也非常不好。在横店影视城，每天都会有几万名群演排队争取一个名额。这里面还有很多从国内艺术高校毕业的校花，很多人一等就是几天，能被挑出来的概率可以说只有百万分之一。

并且这些群演即使拿到了一个角色，工资也少的可怜，一天下来也就一百多块钱左右。并且还不是每天都有戏拍，月收入在1500左右，甚至还远远赶不上一个快递员外卖员的收入。再加上疫情的影响，和港台艺人在内地发展，让内地演员的生存雪上加霜。



