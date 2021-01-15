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盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

(2021-01-15 12:17:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，刘芸在微博上吐槽自己在《上阳赋》里面出演的苏锦儿是绿茶，还总结了一个“鉴茶小贴士”，随后有网友评论道：好像你自己就是绿茶。听到这条评论后，刘芸霸气回击：你认识我还是我认识你？

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

其实有很多明星因为出演“绿茶”人设而遭到网友的嘲讽，今天就来盘点一下因为经常演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，看看都有谁？

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

1、何泓姗

最近何泓姗因为出演《流金岁月》里的袁媛而受到网友的热议，在剧里，袁媛就是一个绿茶，而何泓姗出演的大多数角色都是“绿茶”人设，像《爱情进化论》里面的清清，《如懿传》的白蕊姬，不过因为她出演过《匆匆那年》的方茴，网友都说有了方茴的滤镜，实在对她恨不起来。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

2、张嘉倪

说起她演过的”绿茶“角色，很多人第一个想起的恐怕就是紫菱了吧，特别是剧里那句”你只是失去了一条腿，而紫菱失去的可是爱情"更是让人听了觉得三观尽毁。张嘉倪出演过的绿茶角色也不少，像《延禧攻略》里面的容妃，《温暖的弦》里面的一心。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

3、郭采洁

郭采洁出演过很多“绿茶”角色，而在《喜宝》里面，她就把姜喜宝演成了一个绿茶女，受到了很多网友的诟病。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

4、张月

因为出演《三十而已》里面的林有有，张月激怒了广大的群众，剧里的林有有可以说是一个标准的绿茶，而张月也因为演技以及长相的原因，受到了网友的吐槽，这也说明了演员的演技真的很在线。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

5、张萌

张萌因为出演了《安家》里面的张乘乘而大火了一把，而且大众对于这个角色的反感度不亚于当年《撒娇女人最好命》里说"兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔"的绿茶女，而张萌还被网友戏称为“渣女专业户”。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

6、李依晓

她也是经常出演一些矫情绿茶专业户，在《独孤天下》三姐妹中二妹曼陀，这个角色真的让人恨得牙痒痒，在《扶摇》里面饰演的大师姐也是一位反派，为人有心机而且目中无人。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

7、秦岚

说起秦岚，很多人都会想起她饰演的白月光富察皇后，但是她也饰演过一些绿茶角色，比如《还珠格格》里面的知画，就是一个很有心机的女人，而秦岚自己也曾吐槽过这个角色太绿茶。

盘点演“绿茶”角色被吐槽的八大女星，谁最让人同情？

8、张雯

张雯虽然长相清纯，但是却演了不少的恶人，像《安家》里面的知否小姐就被列为是高级绿茶行列，《克拉恋人》，张雯更是将“心机前女友”叶琪演绎到极致。


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