这两天，娱乐圈最大的新闻非姚安娜签约并出道一事 了。“华 为小公主逐梦演艺圈”成为热门话题，在网上刷屏。姚安娜顶着“华为小公主”的头衔，一出道就备受关注，热度不断，多次冲到热搜的前几位。

姚安娜出道当天，关于她的一个纪录片也在网上流传开来。姚安娜在纪录片中首次提到了姐姐孟晚舟，表示自己经常在网上看到一些评论，很多人都喜欢姐姐，不喜欢自己。

除此之外，她还在纪录片中表示她也不喜欢别人叫自己小公主，而她在纪录片中的一些话，却被网友直呼讨厌，觉得她一方面不喜欢别人叫她小公主，一方面又在营销自己公主人设，神操作不断。

其实说到孟晚舟和姚安娜，两个人的成长路线确实差距特别大。姚安娜从小就深受艺术的熏陶，5岁开始学习芭蕾，还会钢琴、书法、音乐和画画等才艺。15岁成为英皇芭蕾RAD最高级别的获得者，17岁以满分的成绩考入哈佛大学。

而孟晚舟是任正非亲自任命的接班人，她学成归来后选择留在了华为。并且现在人依旧被滞留在加拿大，姚安娜出道当天，还曾传出孟晚舟在异国他乡艰难求生的新闻。从孟晚舟在温哥华被限制自由到现在，她从来没有在公众面前发声卖惨，始终在勇敢面对。

而相比于孟晚舟的艰难，姚安娜的人生路则异常顺利。不但生活没有受到任何影响，现在还宣布出道当明星。和娱乐圈的艺人关系也走的很近，妥妥的名媛。同样为华为的公主，两个人的遭遇差距如此大，难怪网友会更认可孟晚舟多一些。

姚安娜出道的消息曝出后，不少网友并不太看好她，觉得她的学历和家庭背景，完全没必要往娱乐圈挤。有网友对她的国籍提出质疑，调侃道：一个美国少女到中国娱乐娱乐圈出道，中国的钱真好赚。还有网友评论：才出道就每天几个热搜，烦不烦？真讨厌！

与网友群嘲的态度截然不同，姚安娜相差54岁老父亲任正非此前采访时曾表示：“很爱文艺，我的态度还是支持，不然如果未来其他路不顺，会觉得是爸爸妈妈堵了这条路，还是想怎么办就怎么办？”此前，任正非曾亲自为小女儿出道的事情前往经纪公司详细了解具体的规划。

由此可见，任正非对小女儿的宠爱不言而喻。但是也有网友认为，任正非这种一种“欲擒故纵”的策略，让小女儿去娱乐圈体会一下社会的“毒打”，撞了南墙再回头，重新把精力放到家族事业中去。



