日前，影后陶红在社交平台上晒出了自己的近况，并配文道：没有什么烦恼是干饭赶不跑的，做闽宁镇快乐的干饭人！在视频里，陶红穿着紫色的上衣，整个人面黄肌瘦的。据悉，她最近在拍摄新剧《山海情》，可能是为了角色才把自己减肥到这样状态，看到这样的情况，很多网友都表示：都饿瘦的呀！瘦好多！

说起陶红，她可是实至名归的影后，曾凭借着《生活秀》，揽获金爵奖、华表奖以及金鸡奖三项大奖。她曾经出演过很多经典的作品，也是很有实力的女明星，像《生活秀》、《康定情歌》等作品都受到观众的好 评。在《 山海情》里面，她的演技也受到了网友的好评，很多网友称赞她演技也太好了，简直是剧抛脸，在戏里她的方言演技很自然，而且土味造型也超接地气。

陶红还有个称号，叫”大陶红“，和小陶虹虽然名字读音一样，但是不一样的是，小陶虹已经结婚了，而大陶红还是单身，而且大陶红比小陶虹还大三岁。

出生于重庆的大陶红进入娱乐圈的时间也很早，在1988年的时候，她就因为出演《乘务员》而与电视剧结缘，之后在《风云》一剧中，大陶红饰演的“楚楚”，迷倒了一众影迷，那时是她的颜值巅峰，也是她的事业巅峰，红得发紫，除此之外，还有她主演的《傻春》也是给观众们留下了很深的印象。

不得不说大陶红保养得可以说是十分好，今年已经51岁的她看起来状态也十分好，虽然她的事业很成功，但是说到她的感情，却是一片空白。在娱乐圈这个大染缸中，很少有艺人没有传过绯闻，而大陶红出道那么多年，绯闻真的很少，而且也一直是未婚状态，这也让很多网友觉得有点可惜。

在《山海情》里面的角色形象虽然和她本人相差很大，但是也可以看出她的演技和对角色的投入。其实她的外形气质极佳，一直以来都是以”端庄典雅“的形象出现在大众面前，而且饰演的角色也是女人味十足。

虽然51岁的陶红至今还没有结婚，但是作为观众，我们还是多关注艺人的作品吧！这次陶红老师出演的《山海情》也开播了，感兴趣的话或许可以看看这部剧，相信陶红老师的演技会让你折服。



