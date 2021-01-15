《爸爸去哪儿》是一档亲子类综艺节目，这档节目是在2013年首播的，先后播出了5季。多多、王诗龄等星二代通过上这档节目而被更多的观众所认识和喜爱。下面我们一起来看一下上过《爸爸去哪儿》的10位星二代的近照，看看谁的变化最大？

1、田雨橙

田雨橙是奥运冠军田亮的爱女，她的妈妈是叶一茜。田雨橙上过《爸爸去哪儿》第一季，网友曾称她为风一般的女子。如今田雨橙已经12岁了，她已经长成了长腿美少女了。田雨橙性格开朗，爱运动，她的身高将近1米7了。

2、天天

天天是张亮的爱子。张亮父子和田亮父女曾一起录过这档节目，许多网友磕过“佳偶天橙”CP吧？天天和田雨橙的关系挺好的，他们曾为彼此庆生。近日，13岁的天天跟爸爸一起上了《天天向上》。天天继承了爸爸的优良基因，他身高超1米8。

3、费曼

费曼是影帝吴镇宇的儿子，他上过《爸爸去哪儿》第二季。费曼也已经12岁了，近两年费曼时不时上热搜，他有时会偷用爸爸的微博，许多网友调侃他是冲浪高手。但也有网友吐槽费曼近些年长胖了一点。

4、Grace

还记得姐姐Grace吗？她是歌王曹格的宝贝女儿。曹格曾带儿子和女儿上节目，那时Grace的颜值曾被吐槽。如今Grace已经10岁了，她已经长开了，很多网友称赞说她的颜值逆袭了。

5、kimi

kimi是林志颖的大儿子，他上《爸爸去哪儿》的时候才4岁，那时的他很可爱。如今11岁的kimi有两个弟弟。曾有网友吐槽kimi长残了。如今林志颖不太喜欢晒儿子正面照，他说不希望儿子被打扰。

6、胡皓康

胡皓康是胡军的儿子，胡军父子上过《爸爸去哪儿》第三季。胡军其实很爱儿子，但这份父爱是比较内敛的。康康也长大了，很多网友称赞说12岁的康康高大帅气，很有霸道总裁范。

7、夏天

夏天是一个混血女孩，她笑起来很甜。当时夏天是和爸爸一起上节目的，她的妈妈是黄嘉千。童星夏天已经10岁了，她长高了不少，长相变化不大。

8、诺一

诺一是刘烨的爱子，很多网友喜欢可爱的诺一。诺一长大了，10岁的他长高了许多，但他的笑容依然纯真。诺一多才多艺，有意思的是有网友觉得他和丁真长得有点像。

9、黄多多

黄多多是黄磊的大女儿，多才多艺，颜值又高的她堪称是国民小女神了。近两年多多时不时也会上热搜。多多是很有想法的美少女，但也有网友吐槽14岁的多多给人感觉早熟了。

10、王诗龄

王诗龄事李湘的爱女，王诗龄的身材是大家比较关注的话题。李湘富养女儿，如今11岁的王诗龄多才多艺，可以说是一位学霸了。从网上曝光的近照来看，王诗龄瘦了一些。



