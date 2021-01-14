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盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

(2021-01-14 14:33:37)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

一提到央视春晚，相信能唤起不少人的记忆。虽然这几年央视春晚没有之前那么好看了，但还会给大家贡献不少的讨论度。除了语言类节目能引发共鸣外，每年春晚的主持人也会引发大家的讨论，这几年还有像刘涛、佟丽娅等演员加入到主持的阵容中。下面我们就来盘点主持春晚次数最多的八大主持人，看看你最喜欢谁？

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

1、朱军：21次

朱军曾是央视的主持一哥，从1997年就开始主持央视春晚，一直到2017年，连续主持21次。直到他被曝出新闻，他才离开了央视的舞台，不少观众还表示可惜。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

2、周涛：17次

周涛是央视春晚中出现频率最高的女主持了，她从1996年开始第一次登陆央视春晚的舞台，一直持续到2011年，总共主持了17次春晚。还被称为中国综艺节目里程碑式的人物，她离开央视后，不少网友都很怀念她的主持，即使她这两年回归央视，但再也没有出现在春晚的舞台上了。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

3、董卿：13次

董卿主持央视春晚的次数是13次，仅次于朱军和周涛，她和周涛曾经被媒体评为央视的竞争者。董卿在央视的春晚上还因为多次当魔术助手，非常出圈。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

4、倪萍：13次

说起央视春晚的老人，倪萍一定算第一个，她前后共主持过13次春晚。从2005年开始就离开了央视春晚的舞台，和央视的关系也淡了很多。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

5、赵忠祥：13次

赵忠祥是春晚的一个记忆，第一届春晚就是他主持的。先后共主持过13届春晚，他和倪萍的搭档也给人留下了深刻的印象。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

6、李咏：10次

李咏虽然离世了，但他在央视的贡献非常大。先后共主持过10次央视春晚，他幽默好玩的主持风格很受年轻人的喜欢，在春晚舞台上很是出彩。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

7、姜昆：8次

相声演员姜昆和央视的关系非常好，出了在央视奉献过不少笑点外。他还前后参加过8次的央视春晚主持，业务能力也得到观众的认可。

盘点主持春晚次数最多的八大主持人，你最喜欢谁？

8、李思思：8次

李思思作为央视春晚新生代的主持之一，这几年在央视的发展十分好。她前后主持过8次央视春晚。她第一次登陆央视春晚是在25岁的时候，当时还因为紧张多次向朱军和董卿请教。


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