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23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

(2021-01-14 13:19:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今天最重磅的消息可能非姚安娜出道这个事件了，她正式签约黄子韬的前公司天浩盛世，宣布出道。陈凯歌的儿子和其同一个经纪公司，官宣的照片里，姚安娜身穿一身黑色衣服，酷劲十足。而官宣这一天恰好是她的生日，不少网友看到姚安娜出道的消息后，表示被震撼到了，海报里霸气的贵族气质，让人感叹华为千金名不虚传。

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

姚安娜很早之前，就多次在社交平台上发过自己跳舞的视频，有意做要一名爱豆，舞蹈实力也得到网友的认可。姚安娜不仅仅从哈佛毕业，妥妥的学霸，还曾参加过巴黎的名媛舞会，因为颜值出众被称为最美千金。

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

她是任正非与第二任妻子姚凌上的女儿，和孟晚舟算是同父异母的姐妹关系。和姐姐不一样的是，姚安娜从小成长的路线就是一个名副其实的名媛。她从5岁开始学习芭蕾舞，15岁就获得英皇芭蕾RAD最高级别，在大学还是哈佛芭蕾舞团的董事会成员。

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

因为从小就比较优秀，她曾经对赌王的四太太相中，想要姚安娜嫁给何猷君。但姚安娜对何猷君没有感觉，就拒绝了赌王的四太。这也是姚安娜的底气，毕竟她是华为的小公主，自然不愁钱的问题，嫁不嫁入豪门对她的影响并不大。

23岁华为小公主姚安娜宣布出道！曾是哈佛学霸，差点嫁给赌王儿子

相比于嫁入豪门，她更愿意在娱乐圈玩。在她的社交平台上，经常出现她和其他明星的合影，现在又正式签约了经纪公司，但究竟她能不能大火还要看她之后的发展。不过有华为小公主的称号在，话题度至少不用担心了。


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