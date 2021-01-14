送去了2020，迎来了2021。不少人都有很多的期待，但其实大家都知道新的一年该发生的事情还是会发生。尤其是娱乐圈，明星们常年生活在光环之下，一举一动都备受关注。除了可能因为自己的言行惹出麻烦外，还会不断曝出其它的负面新闻。今天我们就来盘点一下2021年开年负面新闻缠身的八大明星，看看谁最让人心疼？

1、郑爽

郑爽是娱乐圈数一数二的话题女王，她因为耿直的性格频频上热搜。最近她在录制《追光吧哥哥》时，因为在节目中聊邓伦和金晨的恋情八卦，引发了热议，最近郑爽还发文向金晨道歉，但没过多久就删除了道歉内容。

2、虞书欣

虞书欣虽然以小作精出圈，但这次她的负面新闻却与粉丝又很大关系。因为粉丝在网上公开人肉网曝一高校学生，引起了很大的热议，虞书欣亲自出来道歉。

3、秦霄贤

秦霄贤作为德云社的流量演员之一，非常受粉丝的喜爱。但最近也因为粉丝的事情，闹的十分难看。尤其是他出来安慰粉丝的话，被网友评论太过于卑微了。

4、丁真

丁真是2020年走红的最大网红了，他因为颜值和微笑受到了众多网友的追捧。但近日，因为他在镜头前抽烟，引发了巨大的负面争议，带来了很大的影响，事后他亲自出来并做了回应道歉。

5、谢孟伟

有“嘎子”之称的谢孟伟因为在娱乐圈接不到戏拍，开始进军直播界，在直播圈做的还不错。但他利用自己的知名度，公开售卖假酒被消费者吐槽，为了挣钱无底线。

6、黄子韬

黄子韬作为娱乐圈口直心快的代表人物，最近因为抽烟并吐槽事件再往上引发了巨大的争议。相比于他本人之前对事情的回应，这次他不但没有道歉，也没有做任何表示，而是工作室做了一些澄清，被批没诚意。

7、华晨宇

华晨宇的音乐实力有目共睹，他的事业发展在歌手中非常好。但他近日也被媒体拍到在室内抽烟，事情在热搜上挂了一天，但不论是华晨宇本人还是其经纪公司均未出来澄清。

8、屈楚萧

提及屈楚萧，不少人都会觉得有些可惜。好好的事业前景因为自己的恋情搞的一蹶不振，前段时间，他再次被前女友曝出冷暴力、威胁等聊天记录，口碑再次受到重创。



