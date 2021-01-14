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盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

(2021-01-14 11:09:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

很多人认为，男人娶个漂亮妻子可能有助于提高子女的颜值。娱乐圈美女云集，有的女星嫁给了圈内同行，有的女星嫁给了圈外富豪和精英，但是他们的孩子是否遗传了她们的美貌，一直是网上热议的话题。下面我们就来盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　1、孙莉

　　近日，黄磊的女儿黄多多上热搜了，原来她用自己的脸打开了妈妈孙莉的手机。多多和妈妈长得太像了，网友曾称赞她们不像母女，倒是更像一对姐妹花。15岁的多多时尚又有才。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　2、邱淑贞

　　沈月是邱淑贞的大女儿，邱淑贞曾是很多人眼中的女神。许多网友看了沈月的照片后表示被她经验了。21岁的沈月获赞是最美星二代。沈月虽然还没正式进入演艺圈，但大家都很关注她。但是据报道，沈月似乎没有意向进入演艺圈发展呢。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　3、琦琦

　　任晴佳是影帝任达华和名模琦琦的爱女。任晴佳已经16岁了，她拥有让人羡慕的大长腿，她的身高将近1米8了。很多网友觉得任晴佳有当模特的潜质，但任达华曾表示不希望女儿进入演艺圈。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　4叶一茜

　　田雨橙是叶一茜的女儿，她因为上综艺节目《爸爸去哪儿》而被观众们认识和喜爱。田雨橙活泼开朗，她堪称国民闺女了。如今田雨橙虽然才12岁，但她的身高近1米7，她的大长腿很吸睛。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　5、龚慈恩

　　林恺铃是龚慈恩的女儿，她的父亲是男星林炜，不过龚慈恩和林炜已经离婚了。林恺铃拥有清秀脸庞，很多网友说她很清纯，很有古典气质。林恺铃完美的继承了父母的优良基因。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　6、傅娟

　　傅娟年轻时候也是一位美女，当红小花欧阳娜娜是她的二女儿。傅娟曾获赞是玉女型美女，年轻时的傅娟真的很清纯。欧阳娜娜那么可爱，她跟妈妈还是挺像的。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

　　7、王姬

　　王姬年轻时候也很美，她的爱女高丽雯也是一位妥妥的美女。高丽雯在华裔小姐纽约赛区选拔赛上获得过最上镜小姐奖。高丽雯美艳大气，她曾在电视剧《归去来》中饰演莫妮卡。高丽雯曾自曝说她比母亲温柔一点。

　　盘点把美貌遗传给女儿的八大女星，你最羡慕谁？

8、王丽云

女星车晓其实是一位星二代，她的妈妈是老戏骨王丽云。车晓是很耐看的美女，她在2012年与富商离婚，如今38岁的她并没有再婚。车晓和王耀庆等男星组过cp。

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