赵本山作为国内喜剧圈数一数二的大咖，旗下弟子无数。像不少大家知道的喜剧演员如王小利、小沈阳、宋小宝、丫蛋等都是他的徒弟。虽然他的徒弟中经常会有一些负面的新闻出来，但也有不少婚姻生活十分幸福的。下面我们就来盘点婚姻很幸福的十大赵本山弟子，看看你最羡慕哪一对？

1、贺树峰

听到贺树峰这个名字，估计很多人表示陌生。但提到谢永强，相信一下子就能想到他的长相了。贺树峰的演艺事业并不像其他人那样好，他现在也就是在赵本山的作品里当当演员。但私下他婚姻生活很幸福，在妻子怀孕时，贺树峰还会亲自为妻子洗脚。

2、小沈阳

小沈阳算是赵本山弟子中名气想对比较高的了，他和妻子沈春阳的感情非常稳定。即使是在他事业巅峰期时，对于妻子也十分好。

3、宋小宝

宋小宝现在的事业发展的很不错，也很受赵本山的力捧，经常会去师父家串门。虽然他的老婆很少出现在公众视野里，但宋小宝对妻子非常好，在外面也没有太多绯闻。

4、王小利

王小利也是赵本山一手捧红的，曾上过央视春晚的舞台。很多人不知道他和《乡村爱情》中的谢兰其实是一对，两个人感情十分要好。

5、宋晓峰

宋晓峰是赵本山收的第38个徒弟，这几年在《乡村爱情》中的戏份非常大。他和妻子认识于成名前，两个人曾一起住地下室。成名后宋晓峰对妻子依旧宠爱有加。

6、赵海燕

赵海燕是赵本山难得收的女徒弟之一，她在《乡村爱情》中饰演谢广坤的老婆。现实生活里，他和剧中的刘一水是一对，两个人在本山传媒被称为模范夫妻，感情很是甜蜜。

7、毕畅

毕畅在赵本山的徒弟中颜值绝对是顶尖的，从小就能歌善舞认了赵本山为师傅。在《乡村爱情》中扮演王小蒙，她嫁入了豪门，还有了一个儿子，婚后生活十分幸福美满。

8、王小虎

王小虎在《乡村爱情》中饰演李大国，长相不算帅哥的他却找了一个貌美如花的老婆。老婆比他小7岁，两个人婚后十分幸福，王小虎对于娇妻简直宠爱到令人羡慕。

9、丫蛋

丫蛋和小沈阳几乎是同时走红的，两个人曾和赵本山一起在央视春晚上合作过。虽然丫蛋有过一段失败的婚姻，但离婚后没多久，她就被师弟小鹏飞当场求婚，两个人在一起后感情十分要好，还会经常一起直播。

10、关婷娜

有着赵本山最美弟子之称的关婷娜，在网上的人气比较高。除了她颜值和身材确实出众外，她和富豪老公的感情也十分令人羡慕，虽然两个人很少同框，但从关婷娜的奢华生活中可以看出，老公对她很好。



