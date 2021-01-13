都说女大十八变，这个说法一点都不夸张。近日体操王子李小鹏在个人社交平台上晒出了一张奥莉的照片，为其庆祝9岁的生日。照片里奥莉长发披肩，在蛋糕前笑的十分开心。这张照片发出后，不少网友直呼变化太大了，9岁的奥莉看起来成熟了很多。

奥莉因为和李小鹏一起参加综艺《爸爸回来了》被大家所熟知，她可爱的长相很讨大家的喜欢。但这几年奥莉很少出现在公众面前，李小鹏夫妇也很少发女儿的照片，所以这次照片一发出，立刻引起了很多粉丝的讨论。

尤其是奥莉的庆生蛋糕，有网友在评论区留言称蛋糕很好看，李小鹏在底下回复网友，称蛋糕是奥莉自己做的。小小年纪就制作出这么好看的蛋糕，十分有才华了。

有网友感叹奥莉长的太快了，虽然只有9岁，但个子看起来非常高。长相也越来越像其妈妈，成了一个大美妞。还有一些网友吐槽李小鹏的拍照技术太直男了，把奥莉拍的太过于成熟了，脸型成了国字脸，没有了之前的可爱感觉。不过这其实也不怪李小鹏的拍照，照片里能够看出奥莉的眼袋十分明显。

虽然奥莉现在没有当童星，从事娱乐圈的工作。但从李小鹏夫妇少许的动态里，可以看出，他们把奥莉养的非常好。她是一个多才多艺的女孩，画画的水平也不错。除此之外，还继承了爸爸李小鹏的体操天赋，私下经常练习体操。不知道奥莉之后会不会往娱乐圈发展。