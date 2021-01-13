娱乐圈明星和粉丝的关系非常微妙，粉丝会为了喜欢的明星花钱应援，还会在网络上为自己的偶像澄清控评。越是流量艺人，受到粉丝的影响越大。不论是作品还是代言都需要粉丝冲数据，但也正因为如此，不少明星都会被粉丝连累，有一些甚至还因为粉丝公开道歉，今天我们就来盘点一下都有哪些明星，看看谁最让人同情？

1、肖战

说到被粉丝连累的明星，肖战一定充当其中。他因为粉丝集体围攻事业受到了非常大的打击，多次在社交平台及采访中道歉。

2、虞书欣

虞书欣因为母亲被曝出“老赖”事件后，就背上了“老赖之女”。近日因为网友在网上发了虞书欣老赖之女的字眼，被粉丝集体人肉，造成了很大的影响，虞书欣亲自出来道歉回应。

3、何炅

何炅作为国内知名的主持人，收到过不少爱豆粉丝的应援礼物。前段时间他在节目中的一段言论，在网上引起了巨大的讨论，最后他出来道歉并表示再也不收粉丝的礼物。

4、杨紫

杨紫和吴亦凡共同出演的《青簪行》从开拍到现在，话题度一直居高不下。双方粉丝为了各自偶像的番位之争，多次撕上热搜，还被官方点评，最后杨紫发文道歉才让事情告一段落。

5、张云雷

张云雷应该是相声圈人气最高的演员之一了，他之前在参加一盛典活动时，因为没有走红毯，令不少粉丝空等了一场。之后粉丝纷纷在网上声讨活动主办方，将事情闹的非常大，随后张云雷出来道歉，粉丝的情绪才得到安抚。

6、喻言

喻言是去年《青春有你2》节目中讨论度比较高的选手，关于她身上的争议也没有断过。因为她曾经的黑历史，演出镜头曾被电视台马赛克掉。引发了粉丝的不满和猜测，之后喻言出来道歉，对于过往的事情做了澄清。

7、杨超越

杨超越这两年的热度一直不减，因为话题不断，资源在火箭少女中算是上等。但她因为接的影视都是小制作，被粉丝声讨其公司老板，之后杨超越出来道歉，说自己没有能力开除老板。

8、鹿晗