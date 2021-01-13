花无百日红，有些明星慢慢的也就成了过气明星。琼瑶剧带火了不少明星，赵薇等知名女星都是通过要琼演剧走红的。其实琼瑶剧也带火过歌手，高胜美是唱歌琼瑶剧歌曲最多的女歌手，她还曾被称为琼瑶御用女歌手。

现在很多年轻的网友可能不认识高胜美，但她唱的歌很多人应该都听过，《新白娘子传奇》这部剧的主题曲《千年等一回》就是她唱的。高胜美16岁进入歌坛，她真的是很有天赋的歌者。年轻时的高胜美眉清目秀，她可谓是才貌双全的歌手了。

高胜美的专辑《海鸥飞处彩云处》等畅销内地。看过《望夫崖》、《青青河边草》等琼瑶剧的观众应该对高胜美有印象吧？歌曲《哭砂》也是高胜美的代表作。出道多年，高胜美基本没有什么绯闻，她喜欢唱歌，红了以后也不忘做公益。

或许是太久没有新作品吧，或许是曝光率不够吧，高胜美慢慢的没以前红了。近日，网友晒出了高胜美在安徽某县的一个村唱歌的视频。原来高胜美参加商演去了，天气很冷，她穿长款羽绒服御寒，里面穿一条裙子。

细心的网友发现高胜美之前多次参加这条裙子参加演出，可见她这款裙子的使用率挺高的。从网友晒出的视频来看，高胜美演出的舞台很简陋，这样的舞台给人感觉很寒酸。看到高胜美穿旧衣到农村商演捞金，许多网友表示心疼她，毕竟她曾是一代歌后呀!

还有网友发出疑问“高胜美是否晚年生活凄凉？”如今52岁的高胜美身材依然纤瘦，但她的脸上却已留下了岁月的痕迹。高胜美年过50依然未婚，与她相伴的是宠物。你最喜欢高胜美唱的那首歌呢？



