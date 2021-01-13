虞书欣现在应该是国内最具流量和话题的小花之一了，因为一句“哇哦”出圈，在《青春有你2》上的表现圈了很多粉丝。但近日她粉丝的一些列举动在网上引起了热议，并把她送上了热搜。事情的起因是有一位高校的学生看到自己关注的某博主发了虞书欣的相关内容后，进行了取关，还发文称虞书欣是老赖之女。

就是这条内容，被虞书欣的粉丝看到后，纷纷找到该学生的学校，并在学校的评论区留言。称要打电话给教务处举报该学生，并希望学校对其进行开除处理。甚至还有虞书欣的粉丝找到了该网友实习的律师事务所，要求辞退她。

看到越来越多的粉丝在评论区留言，该学校也做出了回应，发了一段文字。这段文字是引用《乌合之众》中的一段话：群体盲从意识会淹没个体的理性，个体一旦将自己归于该群体，其原本独立的理性就会被群体的无知疯狂所淹没。但是随后却删除了这个动态。

虞书欣粉丝的做法这次之所以引起人的不满，主要是她的母亲之前确实曾被曝出是老赖，虽然之后事情得到了解决并进行了澄清，但她还在限制高消费中。网友本身就有言论自由的权利，该学生也并未对虞书欣进行造谣污蔑等，所以粉丝们的行为让人想起了之前的肖战事件。

有不少粉丝通过人肉的方式，把该学生的信息调查的十分清楚，并留言如果学校不处理该名学生，就在网络进行曝光。其实这种行为已经属于网络暴力的一种了。粉丝喜欢艺人，保护自己喜欢的人本身是一种正常的行为，但如果因为这种行为对别人造成伤害，这种喜欢就变味了。

这件事情引起的热议还在持续中，截止目前为止，该学生并未出来道歉。而至于艺人工作室这边，也并未对粉丝的行为进行管控，以及发表相对应的声明。



