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揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

(2021-01-13 10:34:31)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起李幼斌，不少人第一反应都是他饰演的《亮剑》，他把李云龙的角色演绎的活灵活现，成为了最经典的电视剧之一。李幼斌作为实力派的老戏骨，口碑和形象在观众的心中都很好。但其实62岁的李幼斌也曾因为感情的问题，曾背负过抛妻弃子的骂名。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

1958年出生的李幼斌从小是在一个工人家庭长大的，因为姐姐是一名话剧演员，所以李幼斌很小就在表演上表现出了天赋。1985年正式出道，开始参与影视作品拍摄。他虽然出演了很多影视作品，但真正让人记住的只有《亮剑》，属于大器晚成的那种。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

李幼斌有过两段感情史，第一段是还未当影视演员之前，他和自己的话剧演员同事恋爱了，并于1982年结婚。婚后两个人有了一个儿子，一家三口非常幸福。不过因为两个人的话剧工作出现了问题，家庭经济受到了影响。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

之后李幼斌转行做影视演员后，家里条件逐渐好转。李幼斌当时对妻子依旧很在乎，挣到一些钱后，还把老婆儿子接到北京一起生活。但没想到老婆到北京的第二年，李幼斌就被曝出了婚变的传闻。他与当时一起拍戏的小13岁的女演员史兰芽传出了暧昧关系，但一开始两个人以好朋友相称。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

但没过多久，李幼斌就越界，与史兰芽开始了浪漫的约会，两个人的关系一发不可收拾。后来李幼斌与前妻选择了离婚，离婚后前妻并没有对外公开两个人分开的真正原因，只是说了一句感情不合，李幼斌因为愧疚选择了净身出户。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

离婚后没多久，李幼斌和史兰芽牵手的画面被媒体拍到，恋情真正在公众面前曝光。曝光后，李幼斌很快就承认了恋情，并于史兰芽去民政局办理了结婚登记。两个人结婚十几年来，感情非常稳定，甚至还得到了前妻和儿子的祝福。

揭秘62岁李幼斌的婚姻生活，抛弃结婚24年原配，娶小13岁史兰芽

现在李幼斌已经62岁了，前妻对于他在事业正当红抛弃了她也没有丝毫的埋怨。而史兰芽和李幼斌在一起后，虽然两个人至今都没有孩子，但感情完全没有受到影响，依旧甜蜜如初。

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