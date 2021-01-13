2021年央视春晚已经开始彩排了，今年的央视春晚阵容也是备受关注。从网上曝光的照片来看，今年的央视春晚不乏流量明星。嘉宾年轻化也是春晚的一大看点，但与此同时，许多网友却表示希望一些老牌嘉宾能够回归春晚。下面我们来盘点一下网友最希望回归央视春晚舞台的十大明星，看看都有谁？

1、赵本山

赵本山曾是春晚的常客，但他在2013年宣布退出小品舞台了。赵本山在央视春晚的舞台上给大家表演过多个经典的小品，比如《昨天今天明天》等等。近两年网上曾传言称赵本山会回归春晚，但他没有重返舞台。

2、宋丹丹

宋丹丹阔别央视春晚舞台已经13年了，很多观众希望还能在央视春晚看到她。但近日，宋丹丹回应说她今年不会上春晚，谢谢观众对她的厚爱。今年观众们的希望又落空了。

3、陈佩斯

陈佩斯也是很有天赋的小品演员，他曾连续多年上春晚表演小品。陈佩斯最后一次上春晚是在1998年，陈佩斯已经22年都没上春晚了。陈佩斯曾表示他没时间上春晚。网传今年陈佩斯可能会上春晚。

4、巩汉林

如今63岁的巩汉林也是国家一级演员，他和已故小品演员赵丽蓉合演的小品《如此包装》给观众们留下了深刻印象。巩汉林上一次上春晚是在2010年，很多观众其实也很想念他，还想看他表演小品。

5、范伟

范伟和赵本山曾在春晚的舞台上合演小品，但后来他们各自发展了。范伟和赵本山的关系已经缓和了，很多观众表示期待看到两人再度合作了。范伟已经15年没上春晚了。

6、郭德纲

郭德纲是很优秀的相声演员，很多网友都喜欢郭德纲父子。郭德纲在2013年上过春晚，郭德纲曾表示他没说过不想上春晚。很多观众表示希望看到郭德纲和徒弟岳云鹏一起表演相声。

7、朱时茂

朱时茂曾是陈佩斯的搭档，去年朱时茂和陈佩斯一同上了北京台的春晚。朱时茂也已经多年没上春晚了，他如果重返春晚舞台，能引起很多网友的回忆杀吧。

8、刘谦

刘谦是很有才华的魔术师，他曾上过5次春晚。刘谦和董卿曾搭档表演魔术。刘谦的金句“接下来是见证奇迹的时刻”让人印象深刻。如今刘谦没有以前红了。

9、于谦

前段时间，于谦因为综艺节目《幸福三重奏》受到了更多关注。于谦上过春晚，但次数不多。于谦也是才华的相声演员，很多网友表示还想看到他和郭德纲一起说相声呢。

10、董卿

董卿曾连续13年主持央视春晚，她是才貌双全的主持人。董卿上次主持春晚是在2017年，前段时间她主持了央视的跨年盛典，很多网友都说希望看到董卿再度主持春晚。



