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娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

(2021-01-12 14:29:29)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近韩国一名男星的去世，引发了国内外网友的关注。韩国知名男主持人景浩东1月7日去世。他去世后6个小时，他的母亲也突然离世，引发了韩国娱乐圈的热议。景东浩去年身体就开始出现了问题，去年4月份因为突发脑出血，治疗无果陷入了昏迷。

娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

在昏迷的一年多时间内，家人花了很多费用帮其治疗，最后还是没有挽回他的生病。甚至还出现了更加恶化的情况，昏迷9个月后，因为身体机能出现了很大的问题，出现了脑死亡的症状。之后虽然经历过手术，但依旧无果。

娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

后来因为医生明确告知不可能再活下去，景东浩的母亲就帮儿子选择了安乐死的方式，甚至还将他的器官捐了出来。但没想到出殡当天他的母亲因为不舍得他太孤单，就选择了跟他一起离世，不过两个人的离世对于景东浩的弟弟来说是一个很大的打击。

娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

景东浩是韩国KBS电视台的主持人，当时还在主持人大赛中拿到了冠军。除了他实力出众外，他的颜值和口才也让他在韩国娱乐圈受到关注。曾主持过多档KBS的电视综艺节目，除此之外，还参加过很多的演讲活动，受到年轻人的喜爱。

娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

39岁的景东浩事业其实正处于上升期，未来还有很好的前途。但却突然遭遇了如此大的变故，让人忍不住感叹世事无常，这样一位优秀主持人的离世也让韩国的不少同行们表示惋惜。

娱乐圈再传噩耗！39岁男星昏迷9个月去世，妈妈6小时后离奇身亡

韩国的歌手王MOSE在网上发文哀悼，其实景东浩在生病的这段时间内，他的妈妈也病得十分严重。还希望大家能够多为他祈祷，表示弟弟一个人照顾生病的哥哥和妈妈十分辛苦。祝福景东浩一路走好！


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