相信不少人都听过李子柒的名字，她的走红在网红中算的上是一股清流。她因为拍美食而出圈，甚至还得到了央视新闻的好评。不少网友看完她的视频，对乡村田园般的生活多了一些向往。

每次她只要一更新视频，播放量都高达几千万，甚至在国外还有不小的影响力。但她最新一期的视频内容，因为泡菜的问题却被韩国网友攻击了。

在最新一期的视频里，李子柒将萝卜制作成泡菜后。在外网引起了很大的轰动，很多韩国网友表示泡菜是韩国专属的，李子柒并不是韩国人，所以在视频里制作泡菜的举动是不对的。还有部分韩国网友表示李子柒的泡菜视频里并没有用到泡菜冰箱，光这一点就说明了泡菜根本不是中国的食物，是抄袭韩国的。

看到韩国网友的评论后，中国网友也表示坐不住了，李子柒之前还做过墨西哥玉米饼呢，但人家怎么就没有说话。

也有不少网友就泡菜做了普及，称韩国的泡菜很大一部分都进口自中国。泡菜的文化早在3100年前就出现在我国的商代，关于韩国网友喜欢与中国争东西的习惯也已经形成很久了。

早前，韩国媒体和网友就认为端午节、孔子、李白等都出自韩国，甚至汉服都是他们的。在不久前的端午时节，李子柒曾精心拍摄了象征着端午节的粽子的视频，但是却被很多韩国网友举报，被海外的一些平台下架。当时很多中国的网友都非常生气，甚至大骂韩国的举报人为“深井冰”！