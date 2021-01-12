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52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

(2021-01-12 12:01:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有些女星丧夫后没选择再婚，比如钟楚红。女演员王茜也是如此，王茜的老公徐庆东生前曾是一位导演，他执导过《一双绣花鞋》、《重案六组》、《急诊室故事》等影视剧。徐庆东是在2014年因病去世的，享年68岁。

52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

王茜丧夫已经6年了，如今52岁的她独自抚养女儿。王茜不是靠颜值走红的女星，她是实力派女演员。别看如今她不是很红，但她却曾被称为行业剧女王。王茜毕业于北京电影学院，她22岁开始演戏，获得过金鹰奖观众喜爱的女演员奖。

52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

说起王茜，电视剧《重案六组》不得不提。王茜在这部剧中饰演女警季洁，王茜演的季洁英姿飒爽。而徐庆东正是这部剧的导演，王茜与徐庆东也可以说是因戏结缘的，男方比女方大23岁。徐庆东和王茜是隐婚的，两人的婚姻关系一直到徐庆东去世才对外公开。

52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

王茜还在影视剧中演过医生、律师等人物角色，她曾在《黄金瞳》中演孟教授，在《猎场》中演海珊。王茜还演过《北京遇上西雅图之不二情书》等影视剧。王茜和女星俞飞鸿是同学。老公的离世对王茜打击很大。

52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

王茜在丈夫过世后，曾因为压力大导致肌肤问题大爆发，她也因此被质疑疑似整容。徐庆东和王茜生有一个女儿，如今52岁的王茜是一位单亲妈妈，她很用心的陪伴女儿成长。王茜有时也会晒晒女儿，她说女儿是他贴心的小棉袄。

52岁王茜近照曝光，曾隐婚嫁给大23岁导演，丧夫6年一直没有再婚

王茜时不时会更新微博，有网友看了她的近照后说她发福了，让人认不出。不过王茜的气色还是不错的。王茜很久没有新作品跟观众见面，一些网友担心她是否无戏可拍呢？不管怎样，还是希望王茜母女能好好的。你看过王茜演的哪部剧呢？


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