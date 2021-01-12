一年一度的春节离我们越来越近了，作为中国传统的节日，春节在人们的心中意味着团圆。每年春节，春晚都会成为大家最大的娱乐项目之一，围坐在一起看春晚早已成为一个传统。

但这几年的春晚让不少人越来越失望，尤其是看到2021年央视春晚的名单后，不少网友吐槽这简直就是地方台的跨年晚会了，流量明星太多了。流量明星PK实力演员，你更支持谁呢？

根据网上流露出的名单，有不少靠综艺走红的明星也出现在了里面。例如万茜、张雨绮。还有网友表示在彩排现场看到了倪妮、黄子韬、任嘉伦、魏大勋等，这些都是央视的新面孔，都出现在春晚语言类节目的彩排中。

而作为真正的喜剧演员，目前只看到贾玲、杨迪的身影。春晚语言类节目流量艺人扎堆引发人不少不满，且不说他们是否有喜剧表演潜力，就单纯演员角度出发，有些人的演技一直被观众所吐槽。据了解，新晋流量网红李佳琦也会出现在春晚的舞台上。

真正实力派的演员在目前的名单中却非常少，很多大家期待的老演员如宋丹丹、赵本山等均不会出现在春晚的舞台上。就连春晚的常客沈腾、冯巩也不见身影。春晚作为国民度很高的晚会，相信大家更喜欢看到老少皆宜的实力派演员，但现在流量明星的数量却占据了一大半的名额。

不过也有网友表示，实力派演员陈佩斯将回归春晚的舞台。估计他的出现，能给大家带来不少惊喜。春晚不到最后一刻都会做调整，现在的名单只是个大概，大家可以先别记着吐槽。等名单正式曝光后可以再看看，毕竟大腕都是后面才出现的。



