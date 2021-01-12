加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,229,428
  • 关注人气：209,286
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

(2021-01-12 10:48:38)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

一年一度的春节离我们越来越近了，作为中国传统的节日，春节在人们的心中意味着团圆。每年春节，春晚都会成为大家最大的娱乐项目之一，围坐在一起看春晚早已成为一个传统。

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

但这几年的春晚让不少人越来越失望，尤其是看到2021年央视春晚的名单后，不少网友吐槽这简直就是地方台的跨年晚会了，流量明星太多了。流量明星PK实力演员，你更支持谁呢？

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

根据网上流露出的名单，有不少靠综艺走红的明星也出现在了里面。例如万茜、张雨绮。还有网友表示在彩排现场看到了倪妮、黄子韬、任嘉伦、魏大勋等，这些都是央视的新面孔，都出现在春晚语言类节目的彩排中。

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

而作为真正的喜剧演员，目前只看到贾玲、杨迪的身影。春晚语言类节目流量艺人扎堆引发人不少不满，且不说他们是否有喜剧表演潜力，就单纯演员角度出发，有些人的演技一直被观众所吐槽。据了解，新晋流量网红李佳琦也会出现在春晚的舞台上。

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

真正实力派的演员在目前的名单中却非常少，很多大家期待的老演员如宋丹丹、赵本山等均不会出现在春晚的舞台上。就连春晚的常客沈腾、冯巩也不见身影。春晚作为国民度很高的晚会，相信大家更喜欢看到老少皆宜的实力派演员，但现在流量明星的数量却占据了一大半的名额。

2021年央视春晚开始彩排！流量明星PK实力明星，你更支持谁？

不过也有网友表示，实力派演员陈佩斯将回归春晚的舞台。估计他的出现，能给大家带来不少惊喜。春晚不到最后一刻都会做调整，现在的名单只是个大概，大家可以先别记着吐槽。等名单正式曝光后可以再看看，毕竟大腕都是后面才出现的。


我的更多文章：
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点巅峰时期隐退的十大明星，谁最让人惋惜？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有