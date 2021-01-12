有些人努力想红却红不了。有些人很幸运，出道即巅峰。有些明星事业心很重，但有的明星却坦然面对名和利，甚至不惜在当红时退圈。下面我们来盘点巅峰时期隐退的十大明星，你还记得几位呢？你觉得谁最让人惋惜？

1、刘文正

还记得歌手刘文正吗？刘文正曾是与邓丽君齐名的巨星，《乡间的小路》和《外婆的澎湖湾》这两首歌曲都是他唱的。刘文正40岁之前突然就淡出演艺圈了，媒体曾悬赏百万寻找他，但没找到他。不过网上有报道称刘文正在国外生活。

2、陈少华

歌曲《九月九的歌》是陈少华的成名作，他还上过央视春晚。陈少华也是在正当红的时候就退圈了，原来他当年脸部被人砍伤了，差点毁容了。后来陈少华转型经商去了，如今46岁的他是一位成功的商人。

3、任泉

任泉是李冰冰的好友，他曾在《少年包青天》中饰演公孙策。任泉曾是最受欢迎的小生，他也是在当红的时候选择不演戏，而是去经商，很多网友觉得停可惜的。如今任泉也还未婚。

4、江华

人无完人，江华曾因和邓萃雯的婚外恋情而人设坍塌。但江华的演技还是不错的，他演过多部备受观众喜爱的电视剧。江华在2015年的时候退圈了，他转型去卖保险了。江华得过抑郁症，如今他已经58岁了。

5、黎姿

黎姿曾是和佘诗曼齐名的女星，如今45岁的佘诗曼还演戏，而黎姿在2008年宣布退圈。黎姿嫁给富商马廷强，如今49岁的她生活富足。黎姿婚后生了三个女儿。

6、柏雪

还记得《小鱼儿与花无缺》中的慕容仙吗？当年柏雪凭借这个角色走红。2006年的时候柏雪微博停更了，她突然消失了，网上还曾有传言称她疑似去世了。直到2016年柏雪才出面辟谣说她隐婚生娃去了。如今小仙女柏雪已经36岁了。

7、邝美云

邝美云是红极一时的美女明星，她是吕良伟的前妻。媒体还报道过邝美云和赌王的绯闻，网上有报道称她拒绝了赌王的追求。邝美云也是在事业巅峰期退圈。如今58岁的邝美云是身家过亿的商人。

8、钟楚红

钟楚红也是红极一时的女神，她和张曼玉合演过《流金岁月》。钟楚红在1991年就退出演艺圈了，她在1994年正式宣布息影。钟楚红的老公在2007年因病去世了，两人未能相伴到老。钟楚红已经60岁了，她没有再婚。

9、林青霞

林青霞是颜值与演技并存的女星。林青霞是公认的大美女，她在1994年结婚后淡出演艺圈。林青霞演过多部经典的影视剧，遗憾的是她已经息影多年了。如今女神林青霞已经60岁了。

10、王祖贤

王祖贤和齐秦曾是恋人，齐秦已经组建了家庭，而53岁的王祖贤还未婚。王祖贤在2003年得时候退圈，网上有报道称她隐退跟情伤有关。据报道，王祖贤近些年在国外生活。



