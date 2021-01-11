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盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

(2021-01-11 16:57:12)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每次一到过年，春晚都成为大家必看的节目，而能够登上春晚也是对明星的一种肯定，其实大家看春晚的时候也有发现，每年春晚都可以看到某些明星的身影。而央视春晚从1983年举办以来已经有38个年头了，这也诞生了一些春晚熟脸孔，今天就来盘点一下参加央春晚次数最多的十大明星，看看都有哪些？

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

1、冯巩

说起他想必没有人不认识，而且他在春晚的舞台上常说的一句话就是“我可想死你们了”。冯巩是很有名的小品相声艺术家，从1986年到现在，他已经上了33次央视春晚了，可以说是上春晚次数最多的明星了。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

2、蔡明

蔡明也是春晚的常客，她在春晚舞台上也是留下了很多的经典人物，而她出演过的小品《机器人趣话》《爱笑的女孩》也是让大家印象深刻，不知道今年会不会回归春晚舞台呢？

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

3、宋祖英

说起她想必很多人都会想起那一首《茉莉花》吧，而宋祖英至今登上春晚舞台也多达25次，《叫一声爸妈》、《美丽的心情》这些都是宋祖英所被观众熟知的歌曲。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

4、黄宏

国家一级演员黄宏也是春晚的常客，他登上春晚的次数甚至比赵本山还要多，而且他还曾经放过春晚的鸽子，不然的话他参加春晚的次数可能还要更多。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

5、赵本山

说起赵本山，想必大家都看过他的小品，而且他独特的小品风格也很受观众的喜爱，不过他最后一次亮相春晚是在2011年。在2013年，他就宣布退出小品舞台。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

6、蔡国庆

1991年，蔡国庆第一次登上春晚，多次在央视春晚的舞台演唱《同一首歌》《难忘今宵》等歌曲，虽然一直在唱歌，但是他还是一名演员。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

7、郭冬临

一说到他，很多人都会想起他的大光头，而郭冬临的小品也是给大家带来了很多欢声笑语，从1993年他第一次登上春晚舞台到现在，已经上了18次春晚了。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

8、潘长江

前面说到那么多位小品家，那肯定也少不了潘长江。他在舞台上经常和蔡明搭档，比如《车站奇遇》、《网购奇遇》、《老伴》等都是大家看过的小品。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

9、郭达

其实郭达从2010年的时候与蔡明一块表演《家有毕业生》这个小品后，就再也没有出现在春晚舞台上，不过他登上春晚的次数也长达20次。

盘点上央视春晚次数最多的十大明星，看看都有谁？

10、巩汉林

1990年的时候，巩汉林第一次登上春晚舞台，也给观众带来了不少搞笑的小品，他和赵丽蓉老师合作过的《如此包装》也成为小品中的经典，不过在2010年之后，他也淡出了春晚的舞台。


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