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38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

(2021-01-11 14:33:41)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起娱乐圈的恩爱夫妻，郎朗和吉娜算一对。两个人结婚后上了不少综艺节目，在节目中的甜蜜模样羡煞了不少人，但最近这对夫妻却惹上了一些麻烦。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

不久前，《人民日报》发文章批评吉娜和郎朗，称吉娜在媒体前过度鼓吹怀孕6个月的蚂蚁腰，只会给其她产妇造成焦虑，这是一种畸形的宣传方式。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

其实，吉娜自从嫁给郎朗之后，在她身上最大的宣传点就是蚂蚁腰。她的腰甚至比一些女明星还要瘦。看到自己被官方媒体点名批评，郎朗最近在接受媒体采访时回复了这一争议。称不希望大家过多关注吉娜身材方面，而是把注意力放在她的音乐方面，她非常有创作才能。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

而郎朗的回应，并没有得到网友的认可。不少网友觉得吉娜之前一直宣传自己腰细的这个点，现在因为被官媒点名批评了，才想着换个话题了。而关于吉娜身材的营销，不少网友表示其实早已经视觉疲劳了，两个人本来可以好音乐好好出圈的，但因为营销炒作过度，口碑下滑。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

38岁的郎朗音乐才华是大家有目共睹的，但自从结婚之后，却沦为了综艺咖。不断在综艺上刷存在感，而至于吉娜的音乐虽然令人点赞，但她出圈的方式也都与综艺和腰有关。好好的一对钢琴家沦为了在综艺上作秀，不务正业，虽然知名度有了，但大家对他们的好感指数却降低了很多。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

除了营销过度遭到反噬后，其实在去年的双十一晚会上，郎朗还因为吉娜怀孕后腰围没变化而在媒体面前十分得意。让不少网友看完觉得郎朗的表达太欠妥了，女性怀孕腰围变粗本身就是一件正常的事，这点才是引发大家不满的源头。

38岁郎朗：从钢琴家沦为靠老婆博眼球的综艺咖，是谁的悲哀？

对于怀孕的女性来说，健康和营养是最重要的，完美的身材不应该成为首选。看到《人民日报》的点评，不少网友称赞，称吉娜和郎朗确实起到了不好的榜样作用。两个人作为音乐圈的艺术家，要给大家起到更多的正面作用，别让过度营销再害了自己。

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