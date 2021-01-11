近日，一年一度的TVB颁奖典礼在香港举行。相比于之前毫无亮点的颁奖典礼，今年因为陈自瑶的一个镜头引发了大家对这个颁奖典礼的关注。

王浩信凭借着《踩过界2》获得了最佳男主角，同时他还因为《反黑路人甲》得到了马来西亚最喜爱的男演员，可以说风头出尽。但他在发表获奖感言时，妻子陈自瑶的表情却令人不解。

王浩信在台上说谢谢老婆，把女儿照顾的特别好。陈自瑶的冷漠脸引发了不少人对他们婚姻的猜测，因为男方曾多次被曝出出轨，两个人还多次传出离婚的消息，看到陈自瑶的表情，不少网友表示看来真是离婚的。

但没想到颁奖典礼结束后，陈自瑶竟然上台抱了抱老公王浩信，不像外界传的两人已经离婚。而在颁奖典礼前的红毯环节上，被媒体问及是否会帮老公拉票时，她表示并没有想这件事，甚至还避谈王浩信。陈自瑶一系列的反操作，也是把不少网友看晕了。

王浩信和陈自瑶于2011年结婚，婚后生了一个可爱的女儿。结婚后陈自瑶放弃了自己的事业，专心在家照顾孩子。但结婚后王浩信的绯闻却没有断过，刚和陈自瑶结完婚，他就被曝出和陈冠希的前女友谢芷慧的恋情和亲密互动。女儿出生后，他还和这一届的视后蔡思贝传出过绯闻，深夜被媒体拍到出入女方家过夜。

2019年，黄心颖与许志安出轨遭曝光后，陈自瑶也是点赞骂黄心颖的动态。有爆料称，王浩信和黄心颖早前合作演戏时手牵手，整天黏在一起，关系显得很暧昧。这也难怪，陈自瑶不对心颖心存芥蒂。

因为王浩信绯闻不断，与多位女模特、女星传出绯闻，之前还曾曝出王浩信与陈自瑶已经两地分居了，但究竟真相如何，双方还均未对此做出正面的回应。但看陈自瑶对于王浩信的态度，看来两个人的感情确实出现了问题，加上双方在网上的互动也几乎为零，所以在外人看来确实已形同陌路。



