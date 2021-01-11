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盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2021-01-11 10:15:59)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

古装剧《上阳赋》正在热播，这是章子怡主演的第一部电视剧。朱丹的老公周一围在这部剧中演男主角，章子怡和周一围首次演夫妻。总的来说《上阳赋》这部剧还是蛮有看点的。下面我们来盘点一下《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、章子怡

章子怡在《上阳赋》中饰演女主角王儇，这部剧讲述了王儇和男主角萧綦先婚后爱，共守家国的故事。章子怡演的少女王儇也引发热议，有网友吐槽章子怡少女感不强，但章子怡表示希望平台不要营销她的少女感。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、刘芸

郑钧的老婆刘芸演过《大汉天子2》、《鹿鼎记》等影视剧，她这次在《长阳赋》中演丫鬟苏锦儿。刘芸演的苏锦儿给人感觉很清纯，但这个人物后期会黑化。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、海铃

90后美女海铃进入演艺圈已经6年了，她曾在热播剧《安家》中饰演姗姗，在《太子妃升职记》中饰演绿篱。海铃这次在《上阳赋》中饰演胡瑶。戏外28岁的海铃还未婚。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、隋源

隋源曾在电影《芳华》中饰演卓玛，引起观众的注意。隋源是一位新人，她进入演艺圈才3年，作品不多。隋源这次在《长阳赋》中饰演玉秀。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、曾一萱

曾一萱也是一位90后美女，她毕业于北京电影学院。曾一萱曾在古装剧《如懿传》中饰演阿箬，但这个角色并不讨喜。曾一萱这次在《上阳赋》中饰演王倩。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、张欣颜

张欣颜毕业于中央戏剧学院，她演过《急诊室故事》、《暗战危城》等电视剧，但一直没红。张欣颜这次在新剧中也还是演配角，她演的是阿越。张欣颜也是一位养眼的美女。

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、孙嘉璐

孙嘉璐是一位天生丽质的美女，她演过《八月未央》、《彼岸花》等影视剧。孙嘉璐这次在这部剧中饰演顾采薇。孙嘉璐才24岁，她还有很大的发展空间，你看好她吗？

盘点热播剧《上阳赋》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、左小青

左小青是妥妥的养眼美女，她这次在剧中饰演谢宛如。剧中谢宛如是女主角的闺蜜，很多网友称赞说左小青很有女人味，她的演技也不错。近日，左小青也凭借《上阳赋》这部新剧受到了更多关注。



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