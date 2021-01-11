近日，《流金岁月》正在热播，里面的主演刘诗诗倪妮可以说是获得了不少来自网友的关注，而在剧里饰演袁媛的何泓姗也引发了不少热门话题。很多网友觉得袁媛这个角色真的是太绿茶了，撩完蒋南孙前男友后又把手伸向了南孙现男友王永正，这样的操作让很多网友觉得太气了。而角色演得越让人讨厌，也说明何泓姗塑造的角色形象很逼真。

说起何泓姗，很多人都对她饰演的方茴很有印象吧，在《匆匆那年》里面，她饰演的方茴可以说是还原了这个角色，本来她的长相就很小巧可爱，清纯的外形让人一看就生出了一种保护欲，还被赋予了“小赵丽颖”的称号，虽然她也出演过一些反面角色，但因为有方茴这个角色滤镜，总是让网友“恨”不起来。

今年33岁的何泓姗出道于2008年，但是一直是处于不温不火的状态，直到2014年的时候，她出演《匆匆那年》里面的女主角才受到网友的关注，在后来出演的《爱情进化论》里面，她饰“追爱小护士”邢清清，长相甜美却带着一丝小心机，而之后的《如懿传》也是收获不少的反响，她在里面饰演让人又爱又恨的玫嫔，演技也是很出色，让人看到了她不同的一面。

说起来何泓姗刚开始出道的时候还是以平面模特的身份出道的，并不是专业的表演专业出身，但是塑造的角色形象却很多面。其实她从出道以来，除了拍戏之外也很少传过绯闻，是一个比较低调的人。

不过她也被传过和白敬亭的绯闻，大家都知道，白敬亭是《匆匆那年》里面的男二号，而白敬亭在拍完剧之后，将两人一起拥抱的照片足足放在微博置顶了多年，这就导致了很多网友觉得两人之间是有什么关系吧，之后更是有网友曝出他们两个在一起了，不过并没有得到双方的回应。

何泓姗平时比较喜欢摄影和旅游，而她在社交平台上晒出的旅游照片也大多都是她自己一个人的，但是据知情人士透露，她已经有男朋友了，只不过她平时真的太低调了，导致大家都还不清楚她的男友是谁。