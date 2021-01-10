相比于男人而言，年龄对于女人来说，是一个很关键的东西。尤其是女人一旦过了30岁，颜值就开始下滑。但在娱乐圈，因为女明星擅长护肤，所以很多人都看不出年龄的痕迹。有一些女艺人即使40多岁了，依旧会给人少女感的感觉，今天我们就来盘点一下年过40岁却很有少女感的八大女星，看看你最喜欢谁？

1、章子怡

章子怡的新剧目前正在热播中，不少看过她剧的都表示章子怡的颜值太好磕了，少女感满满。这部剧的宣传也打出了“章子怡少女感”的点，但却被章子怡吐槽，称应该多宣传下作品，也是非常耿直了。

2、董洁

董洁虽然因为婚姻，事业受到了很大的打击。但她的颜值还是非常值得点赞。加上董洁天生长了一张圆圆的娃娃脸，所以看起来不显年龄，少女感依旧在线。

3、陶虹

陶虹之前在《演员的诞生》中，和彭昱畅的一场对手戏，让不少人对她的演技称赞有加。尤其是她身上透出的少女感，灵气十足，非常感情，看完让人不自觉陷入其中。

4、梅婷

说到梅婷，估计很多人都看过她的《父母爱情》。这几年梅婷在很多剧中，演起少女来也丝毫没有违和的感觉。五官精致，气质出众，完全看不出已经40多岁了。

5、张静初

最近两年，张静初很少会出现在公众面前。但她的作品还是给人留下了深刻的印象，40多岁的她梳着黑长直的造型，很像一个少女感满满的大学生。

6、大S

大S作为曾经的美容大王，简直是少女感的代言人了。虽然婚后因为生孩子的缘故，身材一度发福走形，但只要梳妆的精致一些，给人的感觉依旧像一个20岁出头的少女。

7、陈乔恩

可能是陈乔恩出演了很多偶像剧的原因，很多人都想不到她已经40多岁了。身材和脸蛋都保养的很好，就连仪态都保持的非常好，齐刘海的造型更是显的她像一个少女。

8、朱茵