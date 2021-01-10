加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,229,428
  • 关注人气：209,286
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

(2021-01-10 12:13:44)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

还有一个多月的时间就春节了，大家除了开开心心的回家团圆外，春晚成了大家最大的期待之一。每年春晚更是很早就开始筹备起来，这几年央视春晚的明星阵容看点非常大，尤其是年轻流量艺人的加入，给春晚增加了不少热度。最近网曝参加2021年央视春晚的嘉宾名单，下面我们就来盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，看看你最喜欢谁？

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

1、肖战

肖战作为这两年的当红流量明星，去年因为粉丝事业受到了很大打击。但下半年开始逐渐回复，粉丝影响力依旧在，有消息称今年肖战将参加央视春晚录制，并于2月1号进行彩排。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

2、王一博

根据网上流露出的名单，王一博的名字也有出现。他和肖战因为一部剧走红，王一博的发展要比肖战好很多，口碑和业务能力也备受认可，如果他能出现在央视的春晚舞台上，想必能给人带来不少惊喜。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

3、蔡徐坤

蔡徐坤作为偶像圈的顶级流量，目前的口碑非常好。他还参加了央视跨年晚会的录制，和央视的合作算是密切。据媒体报道，他也会出现在春晚的舞台上，究竟会表演什么，还是个问号。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

4、陈佩斯

陈佩斯曾经和央视的一个矛盾，导致他被封杀20多年。去年开始，他与央视冰释前嫌，并参加了央视节目的录制，今年更被曝出要出现在央视春晚的舞台上，想必会唤起不少人的回忆。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

5、万茜

万茜靠《乘风破浪的姐姐》走红之后，资源和身价上涨，今年她也受到了央视春晚的邀请。据了解，她参加的节目时语言类的，还曾被媒体拍到现身央视审核的现场。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

6、张雨绮

和万茜在同一个节目出圈的张雨绮，这次也受到了央视春晚的邀请，她和万茜、李佳琪将共同出演一个语言类节目。张雨绮的舞台感非常强，大家对她的春晚表现非常期待。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

7、贾玲

每年的春晚一定离不开喜剧人的加持，今年也不例外，贾玲还会出现在央视春晚的舞台上。作为国内人气和知名度都很高的喜剧女演员，观众对贾玲的期待值非常高。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

8、赵小棠

赵小棠从《青春有你2》出道后，话题度非常高，综艺节目更是接到手软。近日有消息称，她也会出现在春晚的舞台上，看赵小棠的喜剧效果，说不定会给大家带来一个语言类的作品。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

9、宋茜

宋茜作为国内偶像转型为演员的成功案例，她的国民度也在逐渐得到提升和认可。不过她很少出现在央视的舞台上，这次有消息说她会出现在央视春晚上之后，不少粉丝都兴奋了一把。

盘点被曝参加2021年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

10、倪妮

谋女郎出身的倪妮，这几年事业发展的有声有色，虽然很少参加综艺，但她的曝光度一直都不低。据悉，她今年也受到了央视春晚的邀请，很期待她的精彩表现。


我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？
    后一篇 >盘点年过40岁却很有“少女感”的八大女星，你最喜欢谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有