加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,229,428
  • 关注人气：209,286
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

(2021-01-10 10:19:44)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，《大江大河2》的播出又让一波观众表示有剧可以追了。相比第一季的口碑，第二部一开播，口碑就受到了点影响，大家对于宋运辉和程开颜的感情线越看表示越无语，不少人都期待女主梁思申的上线，但没想到梁思申上线后，人设却不太讨喜。

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

成人版的梁思申由杨采钰饰演，她一出场就透露着精英的气场，自然的英语发音也圈了很多粉丝。不少人觉得杨采钰太适合角色了，但大家越往后看，越觉得梁思申的人设太奇葩了。受过良好教育的她在见到杨巡后，却忍不住的翻白眼，毫无礼貌和家教。

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

加上杨采钰在剧中的表演方式也出了点问题，说话时的表情没有到位，有时候还会出现浮夸的画面。在和宋运辉的合作上，梁思申多次把利益的重心放在外国，甚至为了自己的工作还牺牲国家的利益，这样的人设和画风，甚至连宋运辉都表示看不下去。

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

不少网友吐槽梁思申在言行上不一致，又当又立。而梁思申和爸妈在一起撒娇时，也让不少人看完表示不舒服，撒娇的画面搭配严肃脸，违和感满满。梁思申人设的槽点也引发了原著党的不满，不少原著小说粉丝表示看的想弃剧。

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

不过，目前电视剧还在播放中，梁思申的人设之后是否会有大的转变，还要再看剧情的发展。如果继续这样下去，这部剧的口碑将会受到更大的负面影响。不过梁思申上线后，不少人对于程开颜又重拾了好感，毕竟程开颜更适合宋运辉一些。

《大江大河2》梁思申人设引发争议！程开颜真的配不上宋运辉？

她和梁思申相比，最大的区别是她把很多的精力都放在了家庭上。因为家庭放弃了太多自我提升的机会，导致她和宋运辉之间矛盾越来越大。不过梁思申的出现，可能再次提醒了宋运辉，程开颜才是更适合他的那个女人。


我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危化品运输车多少钱？2020年危险品运输车最新价格
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
危运司机需注意：1-9类危险品运输许可证如何办理？
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买危险品运输车最便宜？危化品运输车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格
最小的危险品运输车价格，最大的危险品运输车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点婆婆和妈妈让人不省心的八大女星，你最同情谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有