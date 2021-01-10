最近，《大江大河2》的播出又让一波观众表示有剧可以追了。相比第一季的口碑，第二部一开播，口碑就受到了点影响，大家对于宋运辉和程开颜的感情线越看表示越无语，不少人都期待女主梁思申的上线，但没想到梁思申上线后，人设却不太讨喜。

成人版的梁思申由杨采钰饰演，她一出场就透露着精英的气场，自然的英语发音也圈了很多粉丝。不少人觉得杨采钰太适合角色了，但大家越往后看，越觉得梁思申的人设太奇葩了。受过良好教育的她在见到杨巡后，却忍不住的翻白眼，毫无礼貌和家教。

加上杨采钰在剧中的表演方式也出了点问题，说话时的表情没有到位，有时候还会出现浮夸的画面。在和宋运辉的合作上，梁思申多次把利益的重心放在外国，甚至为了自己的工作还牺牲国家的利益，这样的人设和画风，甚至连宋运辉都表示看不下去。

不少网友吐槽梁思申在言行上不一致，又当又立。而梁思申和爸妈在一起撒娇时，也让不少人看完表示不舒服，撒娇的画面搭配严肃脸，违和感满满。梁思申人设的槽点也引发了原著党的不满，不少原著小说粉丝表示看的想弃剧。

不过，目前电视剧还在播放中，梁思申的人设之后是否会有大的转变，还要再看剧情的发展。如果继续这样下去，这部剧的口碑将会受到更大的负面影响。不过梁思申上线后，不少人对于程开颜又重拾了好感，毕竟程开颜更适合宋运辉一些。

她和梁思申相比，最大的区别是她把很多的精力都放在了家庭上。因为家庭放弃了太多自我提升的机会，导致她和宋运辉之间矛盾越来越大。不过梁思申的出现，可能再次提醒了宋运辉，程开颜才是更适合他的那个女人。



