说起娱乐圈，虽然让人羡慕，但并非这个圈的明星都如表面那样五光十色。除了事业上的困扰外，很多明星也会受到家庭的影响，甚至还会因为家庭的负面新闻，背负太多的舆论声。更严重者，还因为家人的债务一直在娱乐圈拼命打工还钱，今天我们就来盘点婆婆和妈妈让人不省心的八大女明星，看看你你最同情谁？

1、大S

说起大S，不少人都羡慕她嫁入了豪门，丈夫汪小菲对她也非常好。但她的婆婆可没少给她带来一些负面的影响。近日张兰因为藐视法庭，被判刑一年，并被下了拘捕令。她在直播中回应此事，并说对不起儿子和儿媳。

2、伊能静

在综艺节目《婆婆和妈妈》中，伊能静和婆婆的相处方式引发了不少人的担心。从节目里可以看出，婆婆对于伊能静并没有太多的好感。

3、刘嘉玲

刘嘉玲和梁朝伟在一起后，没少受到婆婆给的压力。因为刘嘉玲一直没有给梁朝伟生孩子，加上绯闻太多，两个人的关系十分紧张，即使在媒体面前，也没有太给刘嘉玲面子。

4、叶一茜

叶一茜和田亮虽然婚后生活十分幸福，但因为她是选秀歌手出身，婆婆对她的身份十分介意。认为其配不上自己的奥运冠军儿子，还嫌弃叶一茜不懂人情世故。

5、张柏芝

张柏芝和其母亲的关系一度非常僵硬，因为张柏芝妈妈生性爱赌，两个人还多次决裂。张柏芝对妈妈的生活几乎不管，她妈还曾经被媒体拍到开网约车挣钱。

6、蔡少芬

蔡少芬在内地的事业发展还不错，家庭也非常恩爱。但在其年轻的时候，她和她妈妈的关系非常紧张。因为妈妈欠了高达8000万的赌债，为了帮其还款，蔡少芬还曾经去给刘銮雄做情人，最后忍无可忍与母亲断绝了关系。

7、张韶涵

张韶涵和妈妈的事情一度闹上头版头条，和蔡少芬的情况比较类似，张韶涵的妈妈因为生活抚养费的问题，多次向张韶涵张嘴。并且还多次上演暴力画面，无奈之下，张韶涵也与其断了联系。

8、张靓颖