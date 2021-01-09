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又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

(2021-01-09 14:34:58)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈里的是是非非谁又能说清？近日，又有一26岁男星人设崩塌，他就是前不久参加芒果台的说唱选秀综艺《说唱听我的》一举夺得亚军的高天佐，虽然是一名十八线男星，但是被曝出来的瓜可一点都不小，让很多网友看了觉得真的是三观尽毁。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

事情是这样的，近日有一名女子曝光高天佐的私生活混乱，还自称和他是姘头关系，两人私下关系密切，不过高天佐占有欲极强，只允许自己和其他女生密切相处，还曾夸下海口自己同床共枕过的女生有百八十个，而且女子还自曝高天佐对她实行暴力，更是拍下了关于她的私密视频。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

这样的事情出来之后，更是引起了很多网友的热议，之后更是有网友曝光高天佐在五年前就因为暴力伤人事件被判刑，不得不说这个瓜也太大了。毕竟高天佐在大众面前一直塑造的是阳光大男孩的形象，谁也没有想到他私底下的行为如此恶劣，而且这种怪癖也让人难以想象。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

对于此事，高天佐也没有坐以待毙，而是发了长文否认了这些事，并指出女孩在第一次见面的时候就自带了装备，而他自己完全是被动接受这些的，之后还晒出聊天截图说女方吸毒。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

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又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

面对高天佐的做法，女方进行了反击，坦言自己并没有吸毒，还说高天佐的确是打了她，在女方发言后，高天佐的操作也是很谜，他直接发文道歉，写道：到此为止，对不起我的团队，我的厂牌，还有所有喜欢我的人，再见。而高天佐的粉丝看到自己的偶像这样说，居然选择无条件支持相信他。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

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又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

看到粉丝如此挽留他，高天佐在1月9日凌晨又开始发文，称“公道自在人心”，还说自己从来没有带偏过任何一个支持他的人。从他的发文内容来看，他也是承认自己的一些过错，想必女方曝光的事情也不是空穴来风。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

说起高天佐，他才红了不到半年的时间就开始翻车，而且私生活还如此混乱，这样的明星还有那么多粉丝支持他，想来也是让人觉得不可思议。而且因为这样的消息出来，高天佐后面的工作也受到了一定的影响，也确定不会出席姜云升一月杭州站的巡演，不知道他是不是打算退出娱乐圈。

又一位26岁男星人设崩塌！私生活混乱还打人，发文道歉疑似要退圈

其实作为艺人，应该从各方面规范自己的行为，就算是自己的私生活也应该处理好，毕竟一些不好的行为往往会导致他们的演艺生涯从此就结束了。


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