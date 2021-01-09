告别2020年的阴霾，2021年在大家的期盼中姗姗而来。当人们沉浸在新年伊始的欢乐中的时候，但是还是有一些不好的消息接踵而来。尤其是娱乐圈，有些明星在2020年开年后不久便去世了，喜欢他们的网友和粉丝们都表示难以接受，并感叹实在可惜。可见生命很脆弱，大家应该珍惜当下，过好每一天。下面我们就来盘点2021年开年不幸去世的十大明星，看看谁最让人惋惜？

1、孙侨潞

1月1日，《巴啦啦小魔仙》凌美琪扮演者孙侨潞疑似因心肌梗塞去世。孙侨潞曾是颇有名气的童星，几次获得少儿模特大赛冠军。孙侨潞长大后并没有进军演艺圈，但是她也是颇有名气的网红，她的社交账号也有不少粉丝关注。孙侨潞有时也开直播。

2、李香琴

1月4日，老戏骨李香琴在医院病逝，享年88岁。李香琴是TVB的老演员，从1956年进入演艺圈后，先后参演过很多电影和电视剧。李香琴与万梓良，翁美玲、刘德华、古天乐、吕良伟、周润发、张曼玉等都关系很好，都以干儿子和干女儿相称，知道她去世的消息后，很多明星也纷纷发文悼念。

3、雅鲁藏布江女人

1月5日，27岁的网红雅鲁藏布江女人在北京飞往上海的飞机上突然心脏骤停不幸离世。网红雅鲁藏布江女人是一位时尚博主，专注于服装百搭，在她的微博中也经常分享自己的心得和生活。

4、茶茶雪莉

1月4日，印尼偶像女团Trio Macan成员茶茶雪莉本月初传出遭遇7车连撞事故，经抢救后不幸去世，年仅29岁。在事故发生前几个小时，茶茶雪莉还在个人社交账号上晒出靓照，与粉丝互动。1991年出生的茶茶雪莉，拥有着甜美的外形和不俗的唱功。

5、林建名

1月8日，84岁的香港娱乐大亨、富豪林建名因患淋巴癌离世。他的4名子女林炜珊、林炜琦、林炜珽和林孝信联名在社交平台上发文悼念父亲。林建名是百亿富豪林百欣和赖元芳的长子，身价不菲。林建名曾经还自曝爆交往过的女友多达千名，可谓风流一世。

6、韩崇凯

1月8日下午，北京首钢篮球俱乐部发布声明，证实韩崇凯因病去世。韩崇凯2010年加入北京首钢男篮，为球队效力三个赛季，并随队获得总冠军。因为他霸气的球风也让他获得了“虎子”的绰号。但查出可能危及生命的心脏主动脉夹层动脉瘤，韩崇凯最终选择了在最好的年纪退役。

7、金柱永

1月3日，韩国著名主持人金柱永在家中离世。当时的他正躺在床上。而友人在进屋之后，还以为他睡着了，想去叫醒他的同时，才发现他已经身亡的事实。今年才34岁的他，在三天前还曾晒出帅照，如今就这样突然离世，实在是太意外了。

8、南正人

1月7日，76岁的日本歌手南正人在演唱会途中突然昏迷，送到医院抢救无效死亡。南正人16岁开始音乐梦想，虽然已经76岁高龄，南正人的身体一直很好，平时没有大的疾病，而且最近几年一直活跃在舞台上。

9、Big Joe

1月6日，42岁韩国知名Rapper兼歌手Big Joe在京畿道金浦某医院去世。他在2008年的时候加入嘻哈组合Holla Dang而正式出道，当时186cm的他，体重达到了500多斤，因过度肥胖导致身患糖尿病等多种疾病。此次就是在做手术途中内脏大出血，最终因失血多过而去世。

10、迈克尔·艾普特

1月7日，英国知名导演迈克尔·艾普特不幸逝世，享年79岁。迈克尔·艾普特1941年出生于英国，大学在剑桥攻读法律和历史专业，但最后还是转行去做了导演，凭借《矿工的女儿》获得了奥斯卡七项提名，包括最佳影片这种重量级奖项，让他成功进军好莱坞。