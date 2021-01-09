娱乐圈明星是大家非常羡慕的一个职业，因为挣钱多，每年都有很多新人涌入。但不少圈内的明星挣到钱后，就会开始做起投资。因为他们不缺资金和人脉，再加上有知名度加持，光靠人气都能维持一段时间。不过明星投资五花八门，最多的还是餐饮行业，今天我们就来看看圈内有哪些明星开了餐馆。

1、陈赫

陈赫的火锅品牌贤合庄很受年轻人的欢迎，目前在全国已经开了几百家连锁店，还有不少明星加盟投资。不过他的店曾经因为卫生问题，成为大家的吐槽。最近还被扒出店大欺客，不满人员不让进包厢的情况，让其再次受到关注。

2、郑凯

作为陈赫的老同学，郑凯在上海也有一家火锅店。之前因为店铺内装修的问题，被其它店家在网上公开投诉，之后郑凯本人出来道歉，表明诚意才让事情平息，目前生意还算可以。

3、孟非

孟非除主持人身份外，还有很多投资。最出圈的就是孟非小面，还有他和黄磊投资的火锅店，当时因为一份毛肚198元，被网友吐槽太贵。

4、高圆圆

一向低调的高圆圆也有自己的餐饮副业，她在北京有一家餐厅，名字为蜜桃餐厅，主打贵州菜。因为店铺里的菜非常好吃，所以生意非常红火。

5、孙楠

作为国内乐坛举足轻重的歌手之一，孙楠可没少挣钱。他开了一家海鲜自助餐厅，光投资就高达2个亿。但之后因为婚姻失败，这家餐厅后来特酒不了了之。

6、冯小刚

冯小刚和老婆徐帆名下也有餐饮投资，两个人合伙投资了一家港式餐厅。还特意从香港请了厨师，味道正宗，很受年轻人喜欢。

7、任泉

任泉算是明星下海经常最成功的明星之一了，他名下投资的餐饮店非常多。因为对餐厅的要求非常严格，任泉的餐厅都很受欢迎，人气火爆。

8、周杰伦

华语乐坛实力派歌手周杰伦，光在音乐方面就赚的盆满钵满了。但他其实也涉足了餐饮投资，因为喜欢公主风，餐厅的主题也是女仆主题，曾经在粉丝圈很受欢迎。不过因为菜品太过于一般，最后不了了之。



