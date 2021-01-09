说起香港的港姐，不少人都能说出一长串名字。但今天我们要聊的这位可能很多人并不熟悉，她是1995年的香港小姐冠军杨婉仪，杨婉仪当年因为样貌出众，成功拿下了冠军。

出道后就进入娱乐圈发展，并得到了TVB的大力支持。出演了不少像《冲上云霄》、《谈判专家》等TVB热门剧集，事业发展的还不错，相比她的事业，婚姻的话题在她身上的讨论度更高。

她在事业发展最好的饿时候，为了爱情甘愿退出了娱乐圈，与丈夫王帅勋在一起后，更是远走美国。做起了投资事业，先后在教育行业投资了上千万。过上了阔太太的生活，光在美国的房产都价值千万美金。

但之后因为投资失败，杨婉仪的事业受到了重大打击。她把位于美国西贡海景的豪宅卖掉了，搬进了非常小的房子。为了生存，杨婉仪又转行做过童装、网游及杂志等方面，但效果不明显。为了生存她不得不投奔母亲，重新干起了线上教学。

为了更好的改善生活条件，杨婉仪还和16岁的大女儿摆起了地摊，靠卖耳环挣点生活费。但却不见丈夫陪同，有不少网友发现，她和丈夫现在几乎没有同框过，就连杨婉仪发在社交平台上的内容也不见丈夫王帅勋的身影。上次互动，还是去年3月份，两个人的感情状况疑似出现了问题。

从杨婉仪的近况来看，她过的很是忙碌和心酸，但她的心情还不错。也能够放下架子工作，生活也在慢慢回到正轨上，祝福她的生活越来越好。